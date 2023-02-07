玩笑？變相婚鬧？ 貴州男結婚 前女友們拉橫幅鬧場

貴州一男子結婚當天，前女友們拉橫幅送「祝福」。（視頻截圖）

貴州一位男子在2月5日結婚，前女友們當天集體趕到現場，拉起橫幅，上面寫著「我們是陳松前女友團隊，今天一定要把你搞報廢」。有網友謔稱，新娘憑一己之力打敗一個加強連。也有人說，這是為了火而拍的視頻段子，如果真是如此，這是妥妥的「變相婚鬧」。

新郎本人臉色不好，新娘也是黑著臉。（視頻截圖）

中華網報導，從視頻畫面來看，當這些「前女友們」拉橫幅送出「祝福」，場面一度尷尬，不僅新郎本人臉色不好，新娘也是黑著臉，面無表情，握著新郎的手踩著紅毯從橫幅前經過，周邊的親戚朋友也有點「無地自容」。

短視頻火熱的當下，一瞬間，確實也難以分辨事實真相。

網友評論說，「這也太離譜了，前女友怎麼都認識，有點不太好，惡搞要有尺度，畢竟新娘子沒有錯啊」、「數了一下感覺都超過12個了，是真的前女友還是搞曖昧的都算啊。我以為湊一桌麻將都算多的了，他這都夠湊一個足球 隊的了」、「要是這群所謂前女友是鬧著玩的說明這群女的腦子有病，要是真的都是前女友那我懷疑這男的是不是幹過啥很不好的事，不管是哪種這婚我都不想結了，這不是打新娘臉嗎」、「這個男子也太渣了吧，新娘該氣毀了，這天將永生難忘。在全國出名了。以後夫妻吵架有理由了」。