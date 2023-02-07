妻想吃火鍋被拒 怒跳車亡 法院判夫過失致死關2年

一名妻子因執著想吃火鍋與丈夫爭吵，竟然氣急跳車喪命。圖為內蒙古人最愛吃的涮羊肉火鍋示意圖。（取材自北京旅遊網）

內蒙古一名妻子因執著於想吃火鍋，與丈夫發生爭吵，氣急的妻子竟然在中途跳車喪命，丈夫王強也因此被告上法庭。日前中國裁判文書網上公布這起社會案件的判決，王強被判過失致人死亡罪，處有期徒刑二年，緩刑三年。。

騰訊新聞報導，2020年9月，王強駕車載妻子去看3歲多的女兒，路上二人一直因為「吃火鍋」的問題爭吵。其實，早在出發前，夫妻就因為這個問題爭論許久；妻子李麗表示，自己現在只想去吃火鍋，並不想去看孩子，而王強則堅持要先去看孩子。坐在後排的李麗看丈夫並沒有調轉車頭帶自己去吃火鍋的想法，生氣之餘，在車輛還在行駛的情況下打開車門跳車。

王強發現妻子跳車，立即停車查看，並撥打120急救。醫師到場後發現，李麗是頭部落地，因顱腦嚴重損傷而死亡。王強主動到派出所投案自首。

據報導，2021年8月，內蒙古自治區阿拉善左旗人民檢察院以王強犯過失致人死亡罪提起公訴。

法庭上，王強的辯護律師表示，王強發現妻子跳車後及時搶救、等待救援並報案自首，可以從輕或減輕處罰。而且，本案李麗有重大過錯，李麗因為想去吃火鍋拒絕看望女兒才引發本案；她突然跳車後王強始料不及。王強從事發到案的全過程始終沒有拒絕、逃避、抗拒，主動交代犯罪事實，認罪態度好，是初犯，無犯罪前科，積極與被害人家屬協商賠償事宜並取得諒解。

此外，在案發前，本案被害人李麗借了27萬人民幣（約3.9萬美元）的外債，用於平時的吃喝享受。王強不僅一個人擔負起照顧年幼女兒的責任，還一邊打工一邊還債。辯護律師提出，王強雖然過失致人死亡，但沒有主觀惡性。

報導指出，事發後，王強主動聯繫岳父，並承擔起贍養義務，其岳父也諒解王強的行為，並出具書面諒解書。

法院認為，王強因過於自信的過失致一人死亡，行為已構成過失致人死亡罪。事發後，王強的自首行為依法可減輕處罰。量刑時考慮王強與被害人家屬達成和解協議並取得書面諒解、自願認罪認罰，依法從寬處罰。法院最終判決王強犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。