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「退休看電視沒意思」 山東80歲老夫妻 開車遊中國

中國新聞組／北京6日電
張新福和姜翠珍合影。（取材自南國今報）
張新福和姜翠珍合影。（取材自南國今報）

山東濱州的張新福、姜翠珍夫妻選擇在80歲時從家鄉山東出發，開啟環遊中國的旅程。他們不坐飛機、高鐵，不住酒店，學了4個月智能手機，花4萬多（人民幣，下同，約5903美元）買了一輛電動三輪房車就上路。老夫妻「你當我的耳，我當你的腿」，兩個月來走了1000多公里。張新福80歲前沒踏出過山東一步，這次決定出門「探險」，原因之一是「退休後看了20年電視，很沒意思」。

南國今報報導，張新福曾是曲阜縣（1986年曲阜縣改為曲阜市）人民武裝部營級參謀，立過功。後來轉業回到濱州，在區物資局工作到退休。姜翠珍說，退休前的10年，單位發不出工資，讓張新福換家單位，他不同意，白幹幹到退休。

然而張新福退休後看了20年電視，日子久了覺得「很沒意思」。從沒踏出山東的他，去年提出「環遊中國」計畫，姜翠珍和兒子兒媳、女兒女婿都不答應。張新福每天在房裡拿著手機，學習用支付寶和微信，還有百度地圖、騰訊地圖和高德地圖，從山東到浙江，全靠這三個App。

張新福的手機裝了百度地圖、騰訊地圖和高德地圖，從山東到浙江，全靠這三個App。（...
張新福的手機裝了百度地圖、騰訊地圖和高德地圖，從山東到浙江，全靠這三個App。（取材自南國今報）

張新福大笑，「我要看祖國的大好河山啊！這一路走來，不用說城市建設，鄉村發展得也很好啊。」

據報導，張新福耳背，姜翠珍腿腳不好，長時間步行就要換輪椅。兩人出發前說好了，你當我的耳，我當你的腿。學了4個月智能手機，張新福又花4萬多買了這輛三輪房車，老夫妻開始周遊全國。

夫妻倆的電動三輪房車其實空間很小，裡頭有張小床、小櫃子，後部是個小衛生間，車廂內部空間甚至沒一輛SUV空間大。張新福就這樣開著它，載著老伴姜翠珍，從山東沿國道一路南下。

80歲老夫妻的電動三輪房車。（取材自南國今報）
80歲老夫妻的電動三輪房車。（取材自南國今報）

兩人的冒險已經展開兩個多月，從山東到江蘇再到浙江，他們還是吃不太慣外地的菜。不過談起今年春節，怎麼過的？姜翠珍說，年夜飯吃的是她做了一頓出門以來最好的飯——餃子，吃完老兩口在床上用兒子寄來的電腦看春晚。

夫妻倆表示，兒子、女兒很支持他們，時常關心兩人「路上好不好走，錢夠不夠用，要我們發照片給他們看」。兩人旅途上也遇到許多好人，張新福在杭州時跟著導航上了不能上的高架，城管幫他們指了明確的路；在江蘇，房車碰倒路邊一個兩米多高的指示牌，路邊一個交警幫他扶正，臨別幾位交警還站成一排向他們敬了個禮。

旅途中還遇到一位30多歲同鄉，在新年期間送給他們一大袋水果、茶葉，還掏出一個紅包，裡面有1000塊錢，說支持下老兩口的夢想。姜翠珍感動心領，「這個絕對不能收，他在蘇州打工，房子也沒買，他也有夢想。」

接下來，老兩口打算去福建，再去廣東，如果可以，還要去海南，還想去廣西南寧，看看正在那邊讀大學的孫子。

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