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催生再推新招 輔助生殖技術將納醫保 網嘲諷：不如去娘娘廟拴娃娃

中國新聞組／北京6日電
國家醫保局催生，將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，努力提升不孕不育患者醫療保障水平。圖為廣西某醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。 （中新社）
國家醫保局催生，將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，努力提升不孕不育患者醫療保障水平。圖為廣西某醫院內，助產士為新生兒進行體格檢查。 （中新社）

中國人口出現近61年來首次負增長，國家醫保局表示，人口問題是國之大者，醫保部門將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，努力提升不孕不育患者醫療保障水平。但網民對此多不買帳，嘲諷「政府急了，從各方面催生」，「別白費力氣了，我就是不生」，「淨整這些沒用的，不從根本上解決問題，去娘娘廟拴娃娃還比較有效」。

來源：YouTube

觀察者網報導，2022年8月，國家衞生健康委、國家醫保局等17部門印發「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，提出要指導逐步將適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入基金支付範圍，努力提升不孕不育患者的醫療保障水平。

2018年，國家衞健委組織開展中醫藥治療不孕不育研究相關項目，進一步加強為有生育需求的夫婦提供優質的中醫藥服務，並梳理總結中醫藥治療不孕不育的臨床經驗，形成不孕病中醫診療方案和臨床路徑在全國推廣使用。

2022年9月，三單位聯合印發「健康中國行動中醫藥健康促進專項活動實施方案」，要求發揮中醫藥在優生優育、婦幼保健和兒童生長發育等方面的重要作用。在二級以上中醫醫院廣泛開設優生優育門診。

對政府各種催生舉措，網民紛紛表示，「淨整這些沒用的，不從根本上解決問題」、「哈哈，一邊優生優育一邊試管嬰兒，你自己看看說的話是不是自相矛盾」、「別白費力氣了，我就是不生」、「政府急了」、「治病的藥不納入醫保，輔助生殖卻納入醫保」、「方便有生育意願的人多生，挺好的，只要別逼迫沒有生育意願的人去生就行」、「以前免費讓你不孕不育，現在免費治你不孕不育」、「有提高生育的技術沒有相應的養育環境」、「磚家：總得給出生率低找個藉口吧」、「別笑死我了，還是娘娘廟拴娃娃比較有效吧」。

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