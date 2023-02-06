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習近平親自拍板的「千年大計」爛尾？ 河北雄安新區傳復工

中國新聞組／北京6日電
春節過後，河北雄安新區啟動復工。由中建三局承建的啟動區東北部居住片區項目開足馬力復工復產，施工現場呈現出一派熱火朝天景象。（新華社）
春節過後，河北雄安新區啟動復工。由中建三局承建的啟動區東北部居住片區項目開足馬力復工復產，施工現場呈現出一派熱火朝天景象。（新華社）

河北雄安新區近來頻傳已復工，大筆資金持續投入此地。外界曾質疑這項由中共總書記習近平親自定案的「千年大計」已經爛尾，近日有遊客指當地人煙稀少、高鐵站附近野草叢生。

來源：YouTube

新華社報導，雄安新區啟動區已開始節後復工。由中建三局承建的啟動區東北部居住片區項目開足馬力復工復產，「施工現場呈現出一派熱火朝天景象」。

報導說，東北部居住片區項目是重大項目，已經完成主體結構全面封頂。項目建成後將為宣武醫院雄安院區、雄安體育館、圖書館等提供重要配套設施，為有效紓解北京非首都功能提供保障。

就在2日，央視財經微信也發出有關雄安新區的報導，指經過5年多的規劃建設，「新區城市雛形全面顯現」。

中共中央、國務院在2017年4月印發通知，決定設立河北雄安新區，並稱這是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區，是千年大計、國家大事。

中央社報導，不同於南方地區有較進步的營商環境和傳統，雄安的發展定位顯然和深圳特區與浦東新區不同。習近平的母親齊心是河北省高陽縣人，有些人認為這與新區選在河北有關。雄安新區包括雄縣、容城縣、安新縣和周邊區域，而高陽縣就與安新縣接壤。

雄安新區經常被質疑建設遲滯、效益不佳。近日有網友在社群平台上貼出前往雄安新區所拍攝的照片，中、小學硬體建設高檔，新建住宅區卻幾乎沒人，龐大的高鐵站內沒有幾個人影，多數商戶沒有開門，高鐵站外的空地則雜草叢生。

雄安被一些網友形容為「鬼城」，還被票選為習近平執政10年的爛尾工程之一。也有人質疑，即便不是爛尾，雄安龐大的投資是否符合成本效益；但官方認為雄安是長期規劃，其總體規劃從2018年橫跨到2035年。

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