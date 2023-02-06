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反對建垃圾場 武漢千人抗議 遭警方強力清場

中國新聞組／北京6日電
湖北武漢江夏區民眾上周五在當地政府外聚集抗議。（視頻截圖）
湖北武漢江夏區民眾上周五在當地政府外聚集抗議。（視頻截圖）

據中國民間權益組織「民生觀察」發布消息，湖北武漢江夏區民眾上周五在當地政府外聚集抗議，反對當局逕自在藏龍島建立大型垃圾處理廠項目，遭到警方強力清場。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，當天約上千名民眾在江夏區藏龍島政府門口高呼「重新選址」、「為人民服務」等口號。視頻顯示，現場眾多警察與民眾對峙，有疑似領導出來對民眾講話，只說政府會考慮大家的訴求，但沒有承諾重新選址。

隨後，民眾與警方發生衝突，有20多人被警方從現場強行帶走。部分民眾隨後前往江夏區公安分局，在門口與警察交涉，要求放人。

據報導，當局計畫中的垃圾場項目占地約2萬5000平米，是武漢規模最大的垃圾場之一。由於項目附近涉及居民區、學校和國家濕地公園，因此居民反應強烈。有網友表示，維穩的警察給現場民眾「扣帽子」說是鬧事然後就直接抓人，牆內網路根本發不出相關視頻。

報導說，當地環保人士指出這只是武漢被垃圾廠（場）圍城的冰山一角，特別是每日數百噸的危廢垃圾處理物的擴散更是會禍及子孫。

藏龍島一所學校的老師證實了該擬定建設的垃圾轉運中心，距當地的多所學校都不遠，其中，距離最近的是藏龍小學。她稱，現在師生和附近的居民都反對建這個垃圾轉運中心。

而反對者此前在網上的訴求還明確指出，將如此大規模的垃圾場建在著名的沼澤、濕地保護區域，無論是對湯遜湖還是更大的牛山湖的生態，都是災難性的後果。而且如此重大的事件，其規畫層級，2019年前僅僅是由江夏區國土和規畫局就做了，並僅進行了2個月的所謂公示。並且公示結果公眾毫不知情。

江夏經濟開發區管委會回應，承認發生了抗議，但她稱周六已基本平息。

近千民眾4日到武漢市江夏工業區管委會抗議垃圾轉運場專案。（視頻截圖）
近千民眾4日到武漢市江夏工業區管委會抗議垃圾轉運場專案。（視頻截圖）

警察 武漢 公安

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