我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

洛杉磯太塞車？碧昂絲葛萊美獎大遲到 還錯過領獎

元宵節瘋中國境內遊 門票訂單同比增638%

中國新聞組／上海6日電
上海海昌海洋公園元宵夜上演非遺打鐵花。 （取材自澎湃新聞／上海海昌海洋公園供圖）
上海海昌海洋公園元宵夜上演非遺打鐵花。 （取材自澎湃新聞／上海海昌海洋公園供圖）

攜程旅行數據顯示，近一周「夜遊」、「燈會」關鍵詞搜索熱度較去年同期翻倍，而煙花秀、燈會、廟會帶動各大城市的夜間旅遊消費。截至3日下午，周末中國國內旅遊門票訂單量同比增長638%，國內酒店訂單量同比增長273%。

澎湃新聞報導，同程旅行元宵節旅遊大數據顯示，本周，「夜遊」相關旅遊搜索量環比上漲97%。花燈、漢服遊成大熱門。

上海海昌海洋公園透露，節後客流量依然達到春節黃金周的七成。2月4日至2月5日，每日15:15及19:00都有特別電音節目在奧特曼電音舞台限時上演。元宵夜還有非遺打鐵花持續上演。熔爐化鐵汁，打鐵花者用花棒猛擊千餘度高溫鐵汁，在秋漣河上空盛放十幾米高鐵花；一棒鐵花沖天而起，另一棒接踵而至，棒棒相連，鐵花飛濺，流星如瀑，美不勝收。

海洋動物們也有屬於自己的過節儀式感。冰山北極館的北極熊又將迎來特色元宵大餐，身著漢服的幸運遊客將從餡料、麵團做起，為北極熊製作巨型古代八寶元宵。南極企鵝館的企鵝們也將在兔年元宵，與兔子展開一場「萌趣邂逅」。遊客可身著傳統漢服參與白膜兔子燈的DIY彩繪，親手繪製自己心中最可愛的新年小兔子。

此外，同程旅行數據顯示，山東棗莊的台兒莊古城燈會、四川自貢的自貢燈會等更受遊客關注。為促進元宵節文化旅遊消費復甦，同程旅行推出「五折起鬧元宵」專題門票補貼活動，為元宵節有出行計畫的遊客提供好玩實惠的景區門票。

元宵節 高溫 餡料

上一則

連高階款也買氣軟？中國iPhone 14 Pro折扣超過3500元

下一則

3斤肉上桌剩1斤半 天津餐廳被客訴 這個理由稱正常現象

延伸閱讀

解放軍向台灣發元宵節影片「明天坐著高鐵來去兩頭」

解放軍向台灣發元宵節影片「明天坐著高鐵來去兩頭」
9歲女兒仙氣模樣曝光 與阿雅包高難度餃子竟嗑光餡料

9歲女兒仙氣模樣曝光 與阿雅包高難度餃子竟嗑光餡料
陳美鳳「中門全開」炸雪乳 元宵爆喜訊收到「他」紅包

陳美鳳「中門全開」炸雪乳 元宵爆喜訊收到「他」紅包
金山華埠元宵街會 贈兔年禮包

金山華埠元宵街會 贈兔年禮包

熱門新聞

胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國外交部發言人汪文斌1月17日表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。(取自環球網)

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

2023-02-05 12:41
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
中國外交部發布強烈抗議和聲明。（取材自中國外交部官網）

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

2023-02-04 19:09
習近平。(歐新社)

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

2023-01-31 14:43
在加油工收取加油費時，一雙手從奔馳車後排將數百元從窗戶遞出，錢落在地上。（視頻截圖）

奔馳加油錢扔地上 員工含淚撿起 車主疑英雄聯盟解說孫亞龍

2023-01-30 08:00

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打

紐約日間中心回扣亂象 將大規模嚴打