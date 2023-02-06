元宵節瘋中國境內遊 門票訂單同比增638%

上海海昌海洋公園元宵夜上演非遺打鐵花。 （取材自澎湃新聞／上海海昌海洋公園供圖）

攜程旅行數據顯示，近一周「夜遊」、「燈會」關鍵詞搜索熱度較去年同期翻倍，而煙花秀、燈會、廟會帶動各大城市的夜間旅遊消費。截至3日下午，周末中國國內旅遊門票訂單量同比增長638%，國內酒店訂單量同比增長273%。

澎湃新聞報導，同程旅行元宵節 旅遊大數據顯示，本周，「夜遊」相關旅遊搜索量環比上漲97%。花燈、漢服遊成大熱門。

上海海昌海洋公園透露，節後客流量依然達到春節黃金周的七成。2月4日至2月5日，每日15:15及19:00都有特別電音節目在奧特曼電音舞台限時上演。元宵夜還有非遺打鐵花持續上演。熔爐化鐵汁，打鐵花者用花棒猛擊千餘度高溫 鐵汁，在秋漣河上空盛放十幾米高鐵花；一棒鐵花沖天而起，另一棒接踵而至，棒棒相連，鐵花飛濺，流星如瀑，美不勝收。

海洋動物們也有屬於自己的過節儀式感。冰山北極館的北極熊又將迎來特色元宵大餐，身著漢服的幸運遊客將從餡料 、麵團做起，為北極熊製作巨型古代八寶元宵。南極企鵝館的企鵝們也將在兔年元宵，與兔子展開一場「萌趣邂逅」。遊客可身著傳統漢服參與白膜兔子燈的DIY彩繪，親手繪製自己心中最可愛的新年小兔子。

此外，同程旅行數據顯示，山東棗莊的台兒莊古城燈會、四川自貢的自貢燈會等更受遊客關注。為促進元宵節文化旅遊消費復甦，同程旅行推出「五折起鬧元宵」專題門票補貼活動，為元宵節有出行計畫的遊客提供好玩實惠的景區門票。