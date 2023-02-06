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長沙高速路10分鐘5車禍 49車相撞起火 16死66傷

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故。（視頻截圖）
湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故。（視頻截圖）

湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」4日17時許發生多車追撞事故，現場火光衝天，民眾從500公尺外就能看到大火燃燒。據當地交警通報，當時，許廣高速公路南往北方向676公里路段，前後十分鐘內共發生5起交通事故，已造成16人死亡、66人受傷，涉及車輛49台。

中國應急管理部要求全力救治傷員，盡快核實情況，開展事故調查；排查風險隱患，嚴防類似事故再次發生。應急管理部已派出總工程師帶隊的工作組趕赴現場指導處置，並派應急醫學研究中心醫療小組指導協助傷員救治。

湖南省高速公路交通警察局5日通報指出，4日17時許，該路段先後發生多起交通事故，部分車輛起火。初步調查顯示，前後約十分鐘內共發生5起交通事故，一起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台和九台；另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台。事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院治療，其中8人傷勢較重，生命跡象暫時平穩。

通報稱，目前事發路段已恢復通行，與救援工作同步開展的事故調查和相關善後處置正有序進行。

極目新聞引述目擊者曾先生說，他4日從廣東開車回湖北洪湖老家，下午5時許沿許廣高速通過望城互通時，發現大概距離500公尺處燃起了大火，「看得到很大的煙，有貨車起火了，還有小車」。

深圳晚報報導，現場監視器影片顯示，多輛大貨車和小車擠在一起，大火熊熊燃燒，現場濃煙滾滾。目擊者劉先生表示，當時他在望城收費站準備下高速，看到汽車連續追撞，10多輛小汽車幾乎撞得完全報廢；當時下著小雨，路面有很大的霧。

另據正觀新聞報導，現場目擊者稱，事故現場空氣中有不少煙霧，還有焦糊的味道，「有的小車被大貨車擠扁了，甚至有的小車被頂到了大貨車上面。」「有的車都燒成空架子了，事發地兩公里外還在堵車。」

「當時下著小雨，路面有很大的霧，我在高速路口堵了23個小時，最後從應急車道下來了。」目擊者劉先生說，當時看到消防和救護車輛不停經過，前面大貨車堵得看不到頭。

中國湖南許廣高速公路發生嚴重車禍造成16人死亡後，中國公安部緊急召開視訊會議，部署中國全國公安交管部門汲取教訓，嚴防發生大批民眾死傷交通事故。

4日17時許，湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故，現場火光衝...
4日17時許，湖南省長沙市望城區境內「許廣高速公路」發生多車追撞事故，現場火光衝天。（取材自環球網）

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