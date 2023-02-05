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千萬家庭被拐到億萬家庭…28歲拐賣少爺：快樂非錢能買到

中國新聞組／北京6日電
網友口中的「被拐少爺」梅志強。（視頻截圖）
網友口中的「被拐少爺」梅志強。（視頻截圖）

被稱為「拐賣少爺」的梅志強是雲南昆明人，2歲被拐賣至福建莆田的億萬富翁家庭，千萬富豪親生父母苦心尋找25年，見到他時，他雖腳上穿著涼鞋，卻手戴勞力士手表。被網友調侃為「從千萬富翁家庭被拐至億萬富翁家庭」，他的經歷在微博引發熱議，有人說他「天生富二代」，也有人認為不應把拐賣人口這種違法犯罪行為娛樂化。

九派新聞報導，網友發現，梅志強年紀輕輕便開保時捷。對此，梅志強從未正面回應，只稱「快樂不是錢能買來的」。

網友發現，梅志強年紀輕輕便開著保時捷。（視頻截圖）
網友發現，梅志強年紀輕輕便開著保時捷。（視頻截圖）

網友發現，梅志強年紀輕輕便配戴勞力士。（視頻截圖）
網友發現，梅志強年紀輕輕便配戴勞力士。（視頻截圖）

梅志強表示，由於養父母家族幾乎都從商，自己並沒有讀大學，在家裡安排下到醫院上班，「對於我們來講，讀書它沒用。」離開醫院後開始創業，「以前對錢沒有概念，覺得錢好好掙，但是出來（創業）之後發現，其實沒有我們想像的那麼簡單」。

綜合媒體報導，梅志強稱上小學時，便從一些細節隱約感覺自己到不是親生的。至於哪些細節，他尷尬微笑說，「不方便透露。」他表示現在回到家了，養父母更多的是祝福，在家感受到了父母的愛，也希望能幫助更多孩子回家。

另據香港經濟日報報導，梅志強親生父親受訪時說，當年發現兒子被拐後，他們天天像瘋子到處尋找，「我老婆起碼有20天基本上沒有吃東西，她打吊針（點滴）過日子」、「不管養父母家庭資產有多少，他的愛和我的愛不一樣」。

梅志強的親生父親。（視頻截圖）
梅志強的親生父親。（視頻截圖）

此段採訪影片發出後，再次引發熱議。網友反應兩極，有人言辭中表達出羨慕、「有生以來第一次想被拐賣」、「能不能讓我拐去這樣的家庭，我不想努力了」；但更多網友認為不應把拐賣人口的違法犯罪行為娛樂化，「人口拐賣／買賣沒人提了嗎？這是在娛樂化？」、「人心不正的破標題，一堆價值觀扭曲的媒體和運營」、「有錢就可以光明正大拐賣人口嗎」。

來源：@user-hi8zx5pr3n

香港 微博

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