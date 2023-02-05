父借3萬壓歲錢不還 15歲女提告 法院：連本帶利都要還

廣州一位父親向女兒借了人民幣3萬元壓歲錢，15歲的女兒將父親告上法庭要求父親還錢，法院判父親連本帶息都要還。示意圖。（取材自中華網）

廣州一位父親，以資金周轉不夠的名義向女兒借了壓歲錢人民幣3萬元（約4427美元），沒想到一借兩年多不還。今年15歲的女兒數度向父親「追債」不成，認為父親言而無信的行為深深傷害了她。為維護自身權益，將父親告上法庭要求父親還錢，廣州市海珠區法院一審判決涉案父親借用壓歲錢的行為屬於借款行為，應於10日內還本息。

話題登上微博 熱搜，引發熱議，有網友留言「可憐的孩子！打贏了官司，輸掉了人生」；也有人挺起訴父親的女孩，「這個當爸的，真讓人無語」、「欠債還錢，天經地義。孩子不是你們的理財產品」。

中華網報導，廣州女孩小米 的父母於2021年11月由廣州市中級人民法院判決離婚，由其母親撫養。但早在父母離婚前一年，小米的壓歲錢就被田姓父親「徵用」。父親於2020年3月1日以資金周轉不夠為由透過微信 向13歲的小米借款，承諾每月給小米500元利息，只借3個月。小米同意出借3萬元，並於當天通過母親的招商銀行帳號向父親轉帳借款。

小米回憶，2020年6月2日，她向父親提出要求歸還借款，但父親說要再用3個月，小米同意但要求利息更改為每月600元，父親同意。2021年4月27日，小米再次要其歸還借款，父親稱當時沒有錢等當年6月再還，但直到小米起訴父親那天，她的父親也沒有歸還，且從2021年6月開始，她的父親也不再給付當初承諾的每月600元的利息。

據報導，小米認為，從2020年3月父親借款至自己起訴已兩年多不肯歸還，「我借給爸爸的3萬元是紅包壓歲錢。」自己已經15歲，有獨立的思維和認知，被告作為父親，已經侵害了她的合法權益，其言而無信的行為深深傷害了女兒，嚴重影響了孩子的身心健康發展。為維護自身權益，她提起本案訴訟，請求法院判令被告父親向其償還借款本金3萬元及支付利息，並承擔本案訴訟費用。

父親經法院依法傳喚，沒有到庭參加訴訟。

廣州市海珠區法院一審認為，父親對小米的訴訟請求未提出答辯意見，法院認定父親於2020年3月1日向小米借款3萬元，兩人之間的民間借貸法律關係成立且有效。小米與父親之間的微信聊天記錄反映小米自2020年4月起催父親還款，父親一直沒歸還借款，小米主張父親歸還借款合理合法，法院予以支持。

另外，民法典規定，給孩子壓歲錢在法律上屬於贈與行為，壓歲錢的所有權歸屬於孩子所有。即便壓歲錢在家長處保管，家長也要妥善保管，不能私自挪作己用，為自己購置物品，損害被監護人財產權益。

來源：@chongtulianliankan