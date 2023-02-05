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她花80元打車 婆家就罰跪 官方還指「只是嚇唬」精神病

中國新聞組／北京5日電
網傳女子被婆家罰跪，鎮政府稱她疑有精神疾病只是嚇唬的說法，引發眾怒。（取材自極目新聞）
網傳女子被婆家罰跪，鎮政府稱她疑有精神疾病只是嚇唬的說法，引發眾怒。（取材自極目新聞）

四川巴中一女子被婆家罰跪在家門口視頻引發廣泛關注。據介紹，女子疑因參加完奶奶葬禮後趕不上客運車，花80元打車回家被公公罰跪、罰跑。當地官方一度稱該女子或為精神病人，婆家罰跪不是虐待，只是嚇唬她。相關報導披露後引來婦聯團體及網民怒批婆家虐待。鎮政府改口稱已對女子婆家人員進行了批評教育，女子公公也向女子及其娘家人道歉，還寫了保證書。

極目新聞報導，網傳圖片顯示，一名紅衣女子雙手放在背後，雙膝跪地。知情人嚴先生說，此事發生在巴中市巴州區棗林鎮靈山村，他在一個微信群裡看到有人轉發討論，隨即發布在了社交平台上。引發關注後，有人懷疑該女子遭到了婆家虐待。

女子4日參加完奶奶的葬禮後，花了80元打車回家被罰跪。棗林鎮政府工作人員說，據村幹部反饋，經初步了解女子或為精神病人，婆家不是虐待，只是嚇唬她。

據當地一位村民介紹，女子和丈夫是重組家庭，當天女子參加完娘家奶奶的葬禮，沒有趕上客運車，便花了80元打車回家，隨後被婆家罰跪，罰跪前女子還被罰跑。

該村民還稱，當天有其他村民打電話將此事報告給了村委會。村幹部路過看到，訓斥了女子婆家人。

棗林鎮政府值班人員介紹，接到報告後，鎮政府立即介入進行了解。據村幹部反饋，經初步了解女子或為精神病人，婆家不是虐待，只是嚇唬。「她發病了，不嚇唬制不住她。」事後，鎮政府、轄區派出所工作人員已對女子婆家人員進行了批評教育。

女子公公表示，當天兒子兒媳發生矛盾後，自己一氣之下才對她罰跪罰跑，後經鎮村幹部、民警調解，家人已向兒媳及其娘家人道歉了，還寫了保證書。 

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