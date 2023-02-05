女友嫌「還沒結婚就這麼胖」 200斤IT男半夜被氣離家

通過派出所調閱監控，民警在小區附近的一處角落發現了小李背著包的身影。（取材自錢江晚報）

「還沒跟我結婚就這麼胖了」浙江杭州餘杭一名200斤重的IT業男子小李，因為被女友念了這麼一句，一氣之下半夜裡背起包包就走了。女友知道自己說錯話後，找上警察 尋人，所幸通過派出所調閱監控，在小區附近的一處角落發現小李背著包的身影。

錢江晚報報導，女孩說，男朋友小李是IT行業的，因工作緣故整天坐在電腦前，也沒什麼時間運動，加上本來就胖，年紀輕輕就體重突破了200斤。她常常叫小李減肥，小李也不時餓一頓，少吃點就當減肥了。

這天晚上，又因為女朋友說了他胖，小李突然就情緒崩了，認為遭人嫌棄不如放棄，放話要走，要離開杭州這個城市。女孩挽留他，小李還是脖子一梗，氣鼓鼓走了。

「他說他要離開了，身分證都拿走了。」女孩的聲音有點驚慌。她說，知道自己說錯話，闖禍了。她告訴餘杭派出所值班民警，只是抱怨了男朋友一句話：「你還沒跟我結婚就這麼胖了，以後怎麼辦啊？」誰知，小李沒有跟平時那樣乖乖減肥，也沒有哄她，而是一氣之下背起包包就走了。

小李凌晨1、2時出走時，沒有乘坐交通工具，且又是深夜，這倒是讓民警也擔憂上了。之後，透過派出所調閱監控，民警才在小區附近的一處角落發現小李背著包的身影。