賺女人錢又辱女 上海美容店廣告把未脫毛女類比猩猩

網民爆料，上海一間美容店在廣告海報中，將未脫毛的女性比作猩猩，引發爭議。（取材自看看新聞）

上海一間美容店竟在廣告海報中，將未脫毛的女性比作猩猩，引發爭議。海報顯示，身材姣好的女子和猩猩穿著同一條裙子，前者站在門內秀出腋下，露出自信的笑容，相反猩猩則站在門外，神情木訥。海報曝光後，不少網民紛紛痛批店家物化女性，「毛有什麼錯」、「想賺女人錢，又想辱女」。

香港 01報導，不少女性會選擇到美容店接受脫毛服務，然而網民近日爆料稱，上海新天地一間美容店竟在廣告海報中，把女性和猩猩放在一起，引發一片批評。

有網民表示，為女性服務的店鋪廣告引起女性不適，「趕快倒閉吧」。還有網民稱，感覺在貶低物化女性，造成身體焦慮，「這店可以宣傳脫毛多乾淨，多厲害，但是放只猩猩在旁邊，還故意給它穿上跟模特同款的裙子，什麼意思？」

網民指出，「買產品是為了滿足顧客需求，哪來的臉對顧客指指點點？」並指猩猩都委屈死了，被用來嘲諷人。更有網民說，地方市場監督管理局可以動起來了。

涉事店鋪屬Strip上海，工作人員回應，Strip上海非常重視有關意見並且已經將該情況上報給新加坡 總部。店內的海報已調整，之後也將做好廣告畫面的審核工作。