185cm杭州女想當幼兒師 竟因「長太高」被拒

浙江杭州一名身高185公分的女子應聘幼兒教師，卻被公司以「長太高、不方便教學」為由拒絕。（取材自九派新聞）

不少女性會羨慕模特兒們高䠷的身材，不過長太高可能也有不為人知的煩惱。浙江杭州一名身高185公分的女子，近日在網路上PO文，表示自己想應徵幼兒美術教師卻頻頻碰壁，原因竟是「長太高、不方便教學」，理由讓網友們直呼離譜。

九派新聞報導，這名杭州張姓女子在網路上分享，自己身高185公分、從事少兒美術教育已經3年，日前她應徵一幼兒美術老師職缺，不料面試 後，公司人資卻回覆她面試未通過。

張女貼出的聊天訊息顯示，她主動向對方詢問自己被拒的原因，而對方卻回覆，「主要是太高了哦，經常彎腰工作也會很累」。

張女表示，由於幼兒教師工作中接觸的都是小朋友，需要經常彎腰，開始就業 以來就常因身高問題被拒。「有面試官問過我，經常彎腰你不介意嗎？還有面試官甚至問我，你有沒有因為身高被拒絕過」，因此這次面試時公司直接詢問她的身高，「我就已經預感到了，不太可能會錄用我」。

雖然這樣的情況已經不是第一次發生，張女透露「心裡其實很難受的」，她說自己「喜歡幼兒教師行業，腰會不會痛對我來說無所謂，我認為對工作沒有什麼影響，都是他們自認為的」。

據報導，該公司負責人則回應，公司並沒有身高歧視 ，考量到曾經有身高較高的人來工作，但最終因腰受不了選擇辭職，認為不利公司的穩定發展，且身高過高可能讓「小朋友們覺得有距離感」，因此未錄用張女。