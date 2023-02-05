「防疫牆」來不及拆 上海小區出門太難了 得先「翻牆過橋」

部分居民圖方便，天天「翻牆過橋」。（取材自新聞坊）

中國這幾年為了新冠防疫 管控花招百出。上海松江區有兩個小區去年在小區之間的橋梁建起「防疫牆」，然而封控結束後，這堵牆未能拆除，部分居民圖方便，乾脆天天「翻牆過橋」，這樣的情況，每天都會上演近百次，甚至有人因此流血骨折。

綜合媒體報導，上海松江區九亭鎮的松滬苑小區居民日前向媒體投訴，自己所在的社區由河東的松滬苑以及河西的黎星一區組成，兩個小區之間有條河，僅有一座橋梁連接。疫情 期間，為了方便封控管理，在唯一可以通行的橋梁一側砌起一堵牆。

松滬苑居民表示，這堵牆於去年建起，高度超過兩米，頂部還有玻璃碎渣和鐵絲網，但至今未拆，他們出門上班、上學都非常不便。有些人為方便直接翻牆而過，更在牆的側面用布條做了一個拉繩，讓居民能夠手拉簡易的繩子，從橋梁外側橫著挪步翻到牆的另一側。

有些居民翻越時手裡還拎著大包小包，一個不小心就會跌進河裡，這樣驚險的畫面每天都會上演近百次，甚至有人跌落骨折、劃傷流血，有人將影片PO到網上引起熱烈討論，「防疫牆」瞬間變成「網紅牆」。

上海松江區的「防疫牆」。（取材自新聞坊）

然而「防疫牆」到底拆不拆，兩方居民意見不一。黎星一區小區有幾位居民表示，此前這裡發生過一些事故，讓他們擔心橋恢復暢通後，會帶來安全隱患。不過有人則認為，這堵牆堵死了消防通道，存在安全隱患。

據報導，目前「防疫牆」已拆除完畢。至於交通安全問題，九亭鎮黨委副書記表示，會採取更加柔性的管理手段在橋樑中間設置道閘和崗亭，僅供兩個小區內部居民通行。