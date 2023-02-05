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中國各大LV店被擠爆…買包像趕集 排隊1小時

中國新聞組╱北京5日電
LV將漲價20%，人群擠爆上海恒隆廣場的LV店。(取材自九派新聞)
LV將漲價20%，人群擠爆上海恒隆廣場的LV店。(取材自九派新聞)

時尚界一直流傳著這樣一句話：「得中國者，得奢侈品天下。」 LV的母公司LVMH集團最新財報顯示，2022年大賣5840億人民幣，同比增長23%，而中國是其第一大營收來源。以中國為主力的亞洲市場，為其貢獻了30%的收入。

九派新聞報導，靠著中國人的「買買買」，LVMH集團老闆貝爾納·阿爾諾身價逆勢上漲，擠掉傳統科技、互聯網行業巨頭馬斯克和貝索斯，成為新晉世界首富。在年初的業績發布會上，阿爾諾帶頭示好，「我們對中國充滿信心。」

貝恩諮詢公司預計，中國將在2030年為全球奢侈品市場，貢獻40%的銷售額。長期來看，中國都是全球最大的高端消費品市場。中國人的消費能力有目共睹，並且已逐漸成為全球的消費引擎。

有消息人士透露，2月18日起，LV將上調全球產品售價，消息一出，非但沒有遇冷，反而點燃了中國市場的消費熱情。一位北京網友吐槽，買個包像在趕集。「熱門款早就沒貨了，LV門前排隊一小時才能進店。」

除了北上廣，無錫、南京、杭州等二線城市也都出現了這種排隊盛況。如今，中國人對奢侈品的消費觀也在改變，90後成為消費主力軍。很多普通人，也會將奢侈品當成自己工作一年的獎勵。海外分析師預測：「中國人將從西方人手中接過奢侈品消費增長的火炬。」

如今，歐美奢侈品牌正在「費盡心思」討好中國，在兔年來臨之際，Gucci、Prada、巴黎世家等眾多一線品牌，紛紛推出中國生肖聯名限定款，蹭起中國元素。同時，中國農曆新年已經成為和西方的聖誕節、情人節同樣重要的營銷節點。彭博社早有評論：「中國是不可替代的大市場。」

另據觀察者網報導，全球最大的玩具產業展覽德國紐倫堡玩具博覽會本周開幕，約200家中企攜新產品亮相，數量僅次於東道主德國。德國「南德意志報」2日報導稱，這是疫情以來該展會首次迎來如此大規模的中國參展商和觀眾，預計將為當地展覽業「帶來轉機」。

「我們都依賴中國，就這麼簡單。」歐洲玩具巨頭仙霸集團聯合創始人米夏埃爾·西貝爾（Michael Sieber）如此說道。德媒指出，中國是全球最大的玩具生產國和出口國，全世界至少六成玩具出自中國製造。西貝爾稱，在玩具工業方面，中國遠遠領先其他國家，在這一點上「我們不必自欺欺人」。

德國 營收 北京

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