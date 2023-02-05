低價刺激 鶴崗去年商品房賣更多了

頻頻因低房價引發關注的黑龍江鶴崗，2022年房地產開發投資增速回升。示意圖。(取材自微博「鶴崗日報」)

根據統計部門發布的信息，頻頻因低房價 引發關注的黑龍江鶴崗，2022年房地產 開發投資 增速回升。

澎湃新聞報導，鶴崗市統計局提供的「鶴崗市2022年固定資產投資運行情況分析」顯示，2022年鶴崗市房地產開發投資同比增長20.4%，較前三季度增加32.1個百分點，拉動全市投資增長1.2個百分點。

其中，建築安裝工程增長25%，拉動房地產開發投資22.4個百分點；土地購置費增長51.5%，拉動房地產開發投資0.4個百分點。房屋施工面積67.7萬平方米，同比增長40.5 %，其中住宅增長44.9%；商品房銷售面積6.4萬平方米，同比增長37.9%，其中住宅增長66.4%；商品房銷售額2.2億元，同比增長28.4%，其中住宅增長57.2%。

其中，房地產民間投資同比增長21.6%，拉動全市民間投資增長3.5個百分點，若剔除房地產民間投資影響，全市非房地產項目民間投資同比增長3.2%，低於全市投資增速12.2個百分點。

「2021年鶴崗市國民經濟和社會發展統計公報」顯示，全市開發經營活動的房地產企業完成投資6.1億元，比上年（2020年，下同）增長146.8%；全年房屋施工面積48.2萬平方米，比上年增長16.1%；商品房銷售面積4.6萬平方米，比上年增長21.1%，商品房銷售額1.7億元，比上年增長23.7%。

2020年，鶴崗全市全部有開發經營活動的房地產企業完成投資2.5億元，比上年（指2019年）下降29.3%；房屋施工面積41.5萬平方米，比上年下降48.6%；商品房銷售面積3.8萬平方米，增長6.8%，商品房銷售額1.4億元，增長19.7%。