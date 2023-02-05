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刺激樓市 佛山停止購房查冊 再現「認貸不認房」

中國新聞組╱北京5日電
佛山市住房和城鄉建設局發布「關於停止個人住房查詢有關事項的通知」，等同「認貸不認房」。示意圖。(取材自微博)
佛山市住房和城鄉建設局發布「關於停止個人住房查詢有關事項的通知」，等同「認貸不認房」。示意圖。(取材自微博)

「認貸不認房」再現佛山房地產市場。近日，佛山市住房和城鄉建設局發布了「關於停止個人住房查詢有關事項的通知」。該「通知」指出，佛山住建局於2023年2月1日起停止個人住房查詢的對外查詢業務。

華夏時報報導，佛山房產中介陳信（化名）在3日表示：「停止個人住房查詢，意味著認貸不認房。不過這個影響不太大，只是釋放一個信號，政府比較支持房地產，對賣方影響多一點，會導致業主對市場信心增加，會提價，議價空間縮小。」

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，停止個人住房查詢對購房者或者業主來講，首先會減少一些流程，能減少交易的環節，這對促進房地產交易是有幫助的。還有一個好處就是，促進房地產的循環。不過，從刺激樓市的效果上來看，「認貸不認房」的效果低於「不限購」。

總的來講，佛山市全市停止個人住房查詢的對外查詢服務，即意味著，佛山停止購房查冊，認貸不認房。

具體來看，該「通知」指出，個人住房查詢結果異議複查、失效身分證（臨時身分證）和未成年個人住房查詢、港澳台同胞及外籍人士個人住房信息查詢業務同時停止。市民查詢房產登記資料可向不動產登記部門申請。對於已簽訂的商品房買賣合同，市民可登錄佛山市住房保障和房產信息網房產交易專版的「合同自助查詢與下載」欄目進行查詢。

有業內人士指出，查冊的主要目的在於，查詢個人名下有無房產，房產是否存在抵押或查封情況。停止查冊，如果名下房產已結清購房貸款，可當做首套來買，相當於變相的「認貸不認房」，就是不看購房者買了多少套房，只看貸款是否還清。

「買了好幾套房，但是房貸還清了，也算作是無房。」該業內人士表示。

房地產 貸款

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