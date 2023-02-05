我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

中國人不敢消費？社科院專家：民眾負債高 賺100要還50

中國新聞組╱北京5日電
社科院專家指中國人民負債太高，賺100元可能要拿50元還債。（取材自百度圖庫）
社科院專家指中國人民負債太高，賺100元可能要拿50元還債。（取材自百度圖庫）

春節過後，官方就帶頭拚經濟，國務院總理李克強1月28日主持國務院常務會議，要求推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，不過，中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚分析，指中國消費增速呈現逐年下降之勢，啟動消費增長是一項艱鉅任務，並指中國人民負債太高，賺100元要拿出15元還債，加上房貸，負債可能超過50元。

李揚表示，啟動消費困難有三個原因。一是民眾收入增加不快，二是負債太高，三是疫情關係，民眾抑制消費欲望。

新黃河報導，李揚指出，2020年，中國民眾的債務餘額與可支配收入的比值為137.9%，同年，人民的債務還本付息額與可支配收入的比值高達15.0%，也就是說，中國人民賺100元，要拿出15元還債，若加上房貸可能超過50元，而美國同年的數據分別為95%和7.5%，「中國人民負債太高了。」

另據鳳凰網報導，李揚表示，現在全世界通貨膨脹，只有中國物價也不漲，中國的金融資產價格也不漲，如果實體商品物價和金融資產價格都沒有出現上漲，就說明資產在縮水，負債沒有減少，導致經濟出現萎縮。

報導指出，李揚表示，要解決這樣的問題，企業要敢投、老百姓要敢花、政府要敢幹。他指，企業敢投的關鍵是要優化營商環境，提高投資回報。要消除疫情留下的疤痕效應，提升樂觀情緒，企業家情緒要回歸到原來的常態，需要時間。人力資本也是如此，長期失業帶來的「疤痕」修復也需要時間。

李揚特別提醒，很多人鼓吹中央銀行印鈔票給大家發錢，是不可取。他也樂觀指出，經濟將在2023年逐步恢復，全球經濟轉折點在2023年有可能出現，世界經濟增長將觸底反彈，而通貨膨脹則將觸頂下行。

國務院 疫情 融資

上一則

中美聯查大貓熊「樂樂」猝逝 網友：快接回丫丫

下一則

「似珍珠港情境」流浪氣球事件 中媒：美反常炒作

延伸閱讀

中國氣球為何在美境內「飄這麼慢」氣象專家指這原因

中國氣球為何在美境內「飄這麼慢」氣象專家指這原因
中國氣球到底是誤入還是有意？氣象和國防專家意見分歧

中國氣球到底是誤入還是有意？氣象和國防專家意見分歧
疑中國間諜氣球飛至美 台專家：世界各地都出現過

疑中國間諜氣球飛至美 台專家：世界各地都出現過
中專家批年輕人工資低是因為能力不足 登熱搜榜第一

中專家批年輕人工資低是因為能力不足 登熱搜榜第一

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落