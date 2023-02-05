中國人不敢消費？社科院專家：民眾負債高 賺100要還50

社科院專家指中國人民負債太高，賺100元可能要拿50元還債。（取材自百度圖庫）

春節過後，官方就帶頭拚經濟，國務院 總理李克強1月28日主持國務院常務會議，要求推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，不過，中國社科院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚分析，指中國消費增速呈現逐年下降之勢，啟動消費增長是一項艱鉅任務，並指中國人民負債太高，賺100元要拿出15元還債，加上房貸，負債可能超過50元。

李揚表示，啟動消費困難有三個原因。一是民眾收入增加不快，二是負債太高，三是疫情 關係，民眾抑制消費欲望。

新黃河報導，李揚指出，2020年，中國民眾的債務餘額與可支配收入的比值為137.9%，同年，人民的債務還本付息額與可支配收入的比值高達15.0%，也就是說，中國人民賺100元，要拿出15元還債，若加上房貸可能超過50元，而美國同年的數據分別為95%和7.5%，「中國人民負債太高了。」

另據鳳凰網報導，李揚表示，現在全世界通貨膨脹，只有中國物價也不漲，中國的金融資 產價格也不漲，如果實體商品物價和金融資產價格都沒有出現上漲，就說明資產在縮水，負債沒有減少，導致經濟出現萎縮。

報導指出，李揚表示，要解決這樣的問題，企業要敢投、老百姓要敢花、政府要敢幹。他指，企業敢投的關鍵是要優化營商環境，提高投資回報。要消除疫情留下的疤痕效應，提升樂觀情緒，企業家情緒要回歸到原來的常態，需要時間。人力資本也是如此，長期失業帶來的「疤痕」修復也需要時間。

李揚特別提醒，很多人鼓吹中央銀行印鈔票給大家發錢，是不可取。他也樂觀指出，經濟將在2023年逐步恢復，全球經濟轉折點在2023年有可能出現，世界經濟增長將觸底反彈，而通貨膨脹則將觸頂下行。