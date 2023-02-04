中國閒置的核酸檢測亭變身美食攤位、圖書館、診療點

江蘇蘇州核酸檢測亭變身新年市集攤位。（取材自蘇州新聞網）

中國疫情 防控政策調整後，不再展開全員核酸篩查，各個城市原有散落在街道上的數萬個核酸檢測 點成燙手山芋。部分城市零機一動，將核酸檢測亭改造成圖書館、美食 攤位及新年市集攤位等，重新賦予新功能獲好評。

澎湃新聞報導，過去二個月中，不少核酸採樣亭曾變身發熱診療點，可看病、能配藥，讓居民在家門口便可享受便利醫療服務。隨著疫情降溫，這些檢測亭再次變身成了美食攤位和新年市集攤位。

例如在江蘇蘇州於春節前夕改建成新春市集在姑蘇區南門商圈，等到新年後，市集將提高手工藝和非遺產品的攤位比例，根據市民需求，更新更換亭子的經營內容。

還有一些城市將核酸檢測亭加以改造成圖書館、愛心漂流書屋、美食攤位、醫療服務站、休息站，甚至遊客櫃枱。有些核酸檢測亭已經被運營商回收、扔進了垃圾堆或者在網上二手市場出售，另一些則被遺棄街頭。但一些地方政府和社區聯手創造性地將這些不受待見的核酸檢測亭重新改裝為新地標。

多處城市將核酸亭改造為治療發燒的診所和藥品分發點，以減輕醫院不堪重負的壓力。

在北京火車站外，中國人力資源和社會保障部已經把一排核酸亭改造成了農民工就業幫助中心。