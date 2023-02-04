糖葫蘆1串30元在西班牙熱銷 中國老闆被指好賺

中國人在西班牙賣糖葫蘆一串30元被搶空。（星視頻截圖）

一位中國人攤主近日在西班牙賣糖葫蘆生意火爆，一根賣30元人民幣（約4.43美元）被搶空，有網友感慨稱，我們國家這麼多美食 ，挨個拿去國外賣，那不是太容易了，國外人的錢還是好賺的。

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綜合媒體報導，拍攝者稱：沒想到在這裡中國的糖葫蘆這麼搶手，顧客圍在老闆攤子四周搶著要。老闆連糯米紙和包裝袋都省了，直接遞給顧客拿著就走。

在當地一個攤位每天800歐元（約866.28美元），即便這樣老闆一天也賺不少錢。

網友表示：「糖葫蘆酸甜口味符合當地人的口味」、「物以稀為貴」、「賣得貴不是正常的嘛，那地方這玩意兒見的少，大家圖個新鮮勁兒，你爭我搶的想買個嚐嚐也很正常吧」。

冰糖葫蘆，又稱糖葫蘆，天津又稱糖墩兒，安徽鳳陽叫作糖球，冰糖葫蘆是中國傳統小吃，冰糖葫蘆起源於南宋。冰糖葫蘆是將野果用竹籤串成串後蘸上麥芽糖稀，糖稀遇風迅速變硬。

有微博 網民發文「辣條做的糖葫蘆是什麼味道」稱，春節期間，在哈爾濱中央大街，室外享受美食已經成了這裡獨特的一道風景。比如冰糖葫蘆，除了有山楂的、草莓的、各色水果的，還有辣條的，真是萬物皆可糖葫蘆。