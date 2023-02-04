川女買房9年還未封頂 逢過年返鄉只能借住親戚家

馮女買房九年還未封頂，每逢過年回家只能借住親戚家。（取材自紅星新聞）

四川達州的馮姓女子2014年在老家趙家鎮購買了一套新房，原定2015年1月30日交付，如今距交房時間已過去八年，房屋卻還未封頂無法入住，每次過年回家，一家人都不得不借住在親戚家。年前，馮女曾找到趙家鎮人民政府，希望能裝修入住但被拒絕，原因是建築未封頂，存在嚴重安全隱患。

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紅星新聞報導，馮女表示，自己和丈夫在外打工20年，2014年在鎮上購買了一套102平方米的住房，每平方米價格1550元（人民幣，下同，約228.78美元），購房款15萬8100元，她選擇的是分期付款。房屋訂於2015年1月30日交付，購房款差不多已付完，但距交房時間已過去八年仍無法入住。

馮女表示，房屋未封頂無法裝修入住，她想要回購房款，又無法聯繫上開發商。對於此事，達州市達川區趙家鎮政府一名負責人表示，2月1日，肖姓「開發商」已和他取得聯繫，表示將在正月十五之後回達州處理此事。

據趙家鎮政府工作人員指出，肖某當年收錢之後將錢捲走，又被別人起訴成為老賴，此後一直未現身。

馮女的侄兒說，自己與姑姑同時買房，如今自己都換房了，姑姑一家人還沒住進去。「這些年，為了他們買房這個事情，家裡人都感到很焦慮。」

房屋框架結構已建好，但未封頂。（取材自紅星新聞）

馮女購買的佳和苑項目共有三幢，框架紅磚結構，朝向公路一邊有門市。根據戶型設計，每幢七樓，每樓四戶，預計超過60戶。

馮女表示，正是因為戶型方正，光線好，加上價格也便宜，當時才決定買房，如今聯繫不上「開發商」，「想討個說法都找不到渠道」。

當地肖姓居民表示，該項目裝修了有大概七八戶，但很少有人住。之前，有一家製衣廠租用該項目一樓門市，沒到一個月就被當地政府依存在嚴重安全隱患要求撤走。