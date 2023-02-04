我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

川女買房9年還未封頂 逢過年返鄉只能借住親戚家

中國新聞組／北京4日電
馮女買房九年還未封頂，每逢過年回家只能借住親戚家。（取材自紅星新聞）
馮女買房九年還未封頂，每逢過年回家只能借住親戚家。（取材自紅星新聞）

四川達州的馮姓女子2014年在老家趙家鎮購買了一套新房，原定2015年1月30日交付，如今距交房時間已過去八年，房屋卻還未封頂無法入住，每次過年回家，一家人都不得不借住在親戚家。年前，馮女曾找到趙家鎮人民政府，希望能裝修入住但被拒絕，原因是建築未封頂，存在嚴重安全隱患。

來源：YouTube

紅星新聞報導，馮女表示，自己和丈夫在外打工20年，2014年在鎮上購買了一套102平方米的住房，每平方米價格1550元（人民幣，下同，約228.78美元），購房款15萬8100元，她選擇的是分期付款。房屋訂於2015年1月30日交付，購房款差不多已付完，但距交房時間已過去八年仍無法入住。

馮女表示，房屋未封頂無法裝修入住，她想要回購房款，又無法聯繫上開發商。對於此事，達州市達川區趙家鎮政府一名負責人表示，2月1日，肖姓「開發商」已和他取得聯繫，表示將在正月十五之後回達州處理此事。

據趙家鎮政府工作人員指出，肖某當年收錢之後將錢捲走，又被別人起訴成為老賴，此後一直未現身。

馮女的侄兒說，自己與姑姑同時買房，如今自己都換房了，姑姑一家人還沒住進去。「這些年，為了他們買房這個事情，家裡人都感到很焦慮。」

房屋框架結構已建好，但未封頂。（取材自紅星新聞）
房屋框架結構已建好，但未封頂。（取材自紅星新聞）

馮女購買的佳和苑項目共有三幢，框架紅磚結構，朝向公路一邊有門市。根據戶型設計，每幢七樓，每樓四戶，預計超過60戶。

馮女表示，正是因為戶型方正，光線好，加上價格也便宜，當時才決定買房，如今聯繫不上「開發商」，「想討個說法都找不到渠道」。

當地肖姓居民表示，該項目裝修了有大概七八戶，但很少有人住。之前，有一家製衣廠租用該項目一樓門市，沒到一個月就被當地政府依存在嚴重安全隱患要求撤走。

上一則

「專家」稱中國年輕人薪低因能力差 惹眾怒掀話題

下一則

中疫緩 美英紛恢復直飛航線 美聯航每周4趟舊金山-上海

延伸閱讀

憂洩國安 北達州叫停開發中企玉米廠

憂洩國安 北達州叫停開發中企玉米廠
高房價、高貸款利率嚇退買家 南加房價連跌7月

高房價、高貸款利率嚇退買家 南加房價連跌7月
中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套

中國春節房市結凍 京廣深0成交 上海僅成交16套
MTA：搭公車免折嬰兒車 擴大試行

MTA：搭公車免折嬰兒車 擴大試行

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有