「專家」稱中國年輕人薪低因能力差 惹眾怒掀話題

「在中國月收入1萬是什麼水平」話題近日引發熱議。不少年輕人說，在一線城市沒日沒夜工作，也很難達到這個標準。圖為北京一位上班族午飯後在座位上小睡。（路透資料照）

近日，各種「專家建議」輪番登上微博 熱搜榜，其中，中航基金副總經理鄧海清發言「年輕人工資低是因能力不足」更引發眾怒，月收入1萬是個什麼樣的水平」等話題也引發熱議。「專家建議」被群嘲，有分析指主因在所謂「專家」言論嚴重脫離實際，甚至為政府帶風向，有失公允。

自由亞洲電台報導，鄧海清日前在一個論壇開幕前訪談中，批評中國年輕人只懂抱怨，不懂反思，「很多年輕人真的很不像話，沒有錢花了就覺得是父母給的太少，或企業老闆給的工資太低。很少有年輕人去反思可能是因為自己的專業素質、能力水平不夠，才有那麼低的工資」。

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鄧海清的言論在微博瞬間炸鍋，不少年輕博主也拍視頻反駁：「這段話是高高在上的指點江山」、「我建議，專家不要再建議了。」

經濟學者司令認為，鄧海清的言論帶著官方色彩，選擇在疫情 後春招前發表，是因為中國面對經濟蕭條，政府擔心民眾仍抱著疫情前工資只漲不降的期望，希望借用專家之言降低社會的期望。

此事也引發其他以工資為主的討論，包括「我們抱怨工資低有錯嗎？」和「在中國月收1萬（人民幣，下同，約1480美元）是個什麼水平？」等，成為微博熱搜話題。有網友分享稱，月薪1萬剛夠在一、二線城市生活，而且不能生大病、不用買房，孩子聰明成績好，這樣錢剛夠用，「可誰能這樣好運呢？」

還有人直言：「北上廣深和其他城市，南方和北方城市，都是不一樣的」、「不只是工資高低問題，是收入與支出不平衡，物價不斷上漲，房貸教育醫療成為一個家庭最大負擔。」

此外，「年輕人為什麼不愛聽專家建議」的話題也引發討論。有分析認為，「專家建議」之所以被群嘲，是因為如今所謂「專家」的門檻降低，很多人只是紙上談兵、略懂皮毛而已。其次，部分「專家」為了建議而建議，言論缺乏專業性，且嚴重脫離實際，比如此前有「專家」稱：「誰家沒有50萬」、「低收入 群體可以出租閒置房增加收入」，被網友痛批。