含非法內容？ Damus在中被下架

美國社交媒體Damus，在中國被下架，中國網信辦：含非法內容。(Damus官網截圖)

美國免費社交平台Damus在中國地區上架僅一日，昨天突然被下架。據自由亞洲電台報導，該應用程式被中國網信辦指包含「非法內容」。但有網民認為，當局此舉是因尚未掌控軟件後門以及該平台允許用戶匿名註冊可規避信息審查。

Damus作為本周非常熱門的一款社交軟件，昨天在中國被迫下架。據PA一線網站報導，Nostr協議第三方客戶端Damus在推特 上稱其已收到通知，根據中國國家互聯網信息辦公室（CAC）的要求，該應用程序將從中國應用商店中移除，因為它包含在中國非法的內容，不符合應用商店審查指南。

中國一位網絡活躍用戶麗莎表示，「一個新的類似於推特軟件Damus在國內熱鬧了一天，今天下架了。我看到微信 群裡面就此事討論了兩天，上線一天就下架了。」

Damus屬於「去中心化」平台，使用者可匿名註冊，隱私性強，並可規避網絡審查。Damus近期在美國深受歡迎，2月1日在蘋果應用商店上架，不到兩日已登上美區App Store免費社交App前十排行榜，超過Signal、微信、Line等知名社交應用程式。中國微信圈近日也熱傳該App，有網民認為網信辦極速將Damus下架，側面證明這個社交軟體的匿蹤特性是真實的。

十年前，谷歌、推特、油管等國際社交媒體拒絕與中國官方合作提供後台及分享客戶隱私，而被迫撤離中國。

Damus團隊昨天稍早透過官方Twitter帳號指出，已收到有關「Damus App從中國App Store中被移除」的通知。此通知表示，由於Damus涉及到「在中國被認定為非法的內容」，不符合中國App Store的審查指南，因此將因應中國國家互聯網信息辦公室的要求，下架Damus App。