我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

含非法內容？ Damus在中被下架

中國新聞組／北京4日電
美國社交媒體Damus，在中國被下架，中國網信辦：含非法內容。(Damus官網截圖)
美國社交媒體Damus，在中國被下架，中國網信辦：含非法內容。(Damus官網截圖)

美國免費社交平台Damus在中國地區上架僅一日，昨天突然被下架。據自由亞洲電台報導，該應用程式被中國網信辦指包含「非法內容」。但有網民認為，當局此舉是因尚未掌控軟件後門以及該平台允許用戶匿名註冊可規避信息審查。

Damus作為本周非常熱門的一款社交軟件，昨天在中國被迫下架。據PA一線網站報導，Nostr協議第三方客戶端Damus在推特上稱其已收到通知，根據中國國家互聯網信息辦公室（CAC）的要求，該應用程序將從中國應用商店中移除，因為它包含在中國非法的內容，不符合應用商店審查指南。

中國一位網絡活躍用戶麗莎表示，「一個新的類似於推特軟件Damus在國內熱鬧了一天，今天下架了。我看到微信群裡面就此事討論了兩天，上線一天就下架了。」

Damus屬於「去中心化」平台，使用者可匿名註冊，隱私性強，並可規避網絡審查。Damus近期在美國深受歡迎，2月1日在蘋果應用商店上架，不到兩日已登上美區App Store免費社交App前十排行榜，超過Signal、微信、Line等知名社交應用程式。中國微信圈近日也熱傳該App，有網民認為網信辦極速將Damus下架，側面證明這個社交軟體的匿蹤特性是真實的。

十年前，谷歌、推特、油管等國際社交媒體拒絕與中國官方合作提供後台及分享客戶隱私，而被迫撤離中國。

Damus團隊昨天稍早透過官方Twitter帳號指出，已收到有關「Damus App從中國App Store中被移除」的通知。此通知表示，由於Damus涉及到「在中國被認定為非法的內容」，不符合中國App Store的審查指南，因此將因應中國國家互聯網信息辦公室的要求，下架Damus App。

App 微信 推特

上一則

港迎客 缺人成硬傷 旅業復活看五一 盼津貼導遊生計

下一則

港富豪劉鑾雄拍賣76個愛馬仕包 蘇富比：亞洲史上最大

延伸閱讀

「特斯拉私有化」推文害股東慘賠 馬斯克獲判免責

「特斯拉私有化」推文害股東慘賠 馬斯克獲判免責
推特被要求改建築許可證 總部或能設床位

推特被要求改建築許可證 總部或能設床位
NBA／哈登不滿落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋

NBA／哈登不滿落選明星賽 安比德也怒轟：給我解釋
昔「阿達一族」童星麗莎洛林嚴重中風 家人忍痛拔管

昔「阿達一族」童星麗莎洛林嚴重中風 家人忍痛拔管

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42
江西鉛山鎮遠高中高一生胡鑫宇的失蹤案件，受到社會極大關注。圖為家屬先前的尋人啟事。（取材自南方都市報）

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

2023-02-01 21:06

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有