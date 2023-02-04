亡夫曾贈小三100萬被指合法? 妻要求返還 法院判了

婚後取得的財物屬於夫妻共同財產，依中國法律，夫或妻對夫妻共同所有的財產有平等的處理權。（示意圖，取材自上觀新聞）

一名崔姓男子去世後，遺孀張姓女子在整理丈夫遺物時發現，亡夫曾將100萬元人民幣（下同，約14萬美元）存款轉贈給他的前同事鄧女。張女認為兩人存在曖昧關係，向法院訴請，要求鄧女返還被贈與的錢。法院認為，崔男向鄧女轉帳的100萬元是崔男婚後取得，屬夫妻共同財產，無證據表明崔男當時徵得了共有人張女的同意，判決鄧女需將涉案錢款返還。

上觀新聞報導，根據崔、鄧兩人的聊天紀錄，崔男寫道：「我明天就要離開上海，我思念的你，我們都開始老了，留下回憶和痛苦」等，張女認為，崔男和鄧女之間存在曖昧關係，違背公序良俗。

張女主張，崔男在婚姻關係存續期間，擅自處分夫妻共有的巨額資金的行為當屬無效，故向法院提出訴請，要求鄧女將100萬元返還。

對此，鄧女表示反對。她認為崔男是在支付她早年的股權補償款，即使這筆錢被認定為贈與，也是老闆對骨幹員工關照晚年生活的合法贈與行為，其中並無任何欺詐、脅迫、或違背公序良俗的行為。鄧女要求法院駁回張女的訴請。

法院經審理後認為，夫或妻對夫妻共同所有的財產，有平等的處理權。夫或妻非因日常生活需要對夫妻共同財產做重要處理決定，夫妻應當平等協商，取得一致意見。崔男向鄧女轉帳的100萬元，是崔男婚後取得，屬於崔男和張女的夫妻共同財產。無證據表明，崔男在處分涉案款項時，徵得了共有人張女的同意，因此屬於無權處分。

至於鄧女關於欠款為股權轉讓款的對價這一主張，憑現有證據，法院無法認定。若鄧女認為前述股東大會不合法，可另尋合法途徑解決。綜上，鄧女需將涉案錢款，予以返還。