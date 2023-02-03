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幼虎溺亡 上海動物園23天後才撈屍 疑被遊客嚇到跳水

中國新聞組／北京4日電
動物園工作人員打撈漂浮小老虎屍體。（視頻截圖）
動物園工作人員打撈漂浮小老虎屍體。（視頻截圖）

上海動物園一隻幼虎，被遊客發現溺斃水池內，屍體23天後才被撈起，影片曝光後引起熱烈議論。園方近日表示，對此次事件深感痛心和遺憾，推測幼虎是因為遊客太多被嚇到才會落水。

上海動物園通報，2023年1月9日上午10點左右，上海動物園將一隻母虎與其四隻幼崽（三雄一雌）外放至獅虎山西山外場地活動。在外放過程中，下午3點左右，有三隻幼崽因外界人員及環境等因素干擾，導致應激反應，相繼跳入隔離水池中。工作人員立即將母虎隔離，並迅速進入場地打撈，其中兩隻成功打撈，另一隻未能成功打撈。2月1日下午1點，飼養員在巡視時發現1月9日溺水幼崽浮出水面，立即組織人員打撈並送至相關處置場所。

來源：YouTube

1月9日幼崽落水的第一時間，工作人員立即進行打撈，打撈工作一直持續至天黑，但由於該隔離水池面積較大（543.5平方米）、水體較深（約2米）、淤泥較厚（約0.5米），最終未能成功打撈。

上海動物園表示，將充分吸取教訓，舉一反三，加強管理，完善動物應急處置預案，提升動物飼養管理技術水平。

據了解，2月1日，有網友發視頻稱，上海動物園內一隻幼虎掉水裡淹死了。該網友發布的視頻中，一隻小老虎在水中一動不動，另一段視頻中，有三名身著制服的人員將小老虎打撈上岸。

這名網友說，1日下午，她看到時小老虎已在水中，隨後工作人員將小老虎打撈上岸。

有網友猜測幼虎是從活動區掉入水中，也有網友猜測幼虎是爬上了活動區旁的假山，掉入水中。極目新聞記者現場觀察，假山頂部距離水面約有5米，高於華南虎園區的圍欄，幼虎爬上假山後掉入水中的可能性不大。

上海動物園一隻小老虎被遊客發現溺斃於水池內，而且屍體直到23天後才被撈起。（視頻...
上海動物園一隻小老虎被遊客發現溺斃於水池內，而且屍體直到23天後才被撈起。（視頻截圖）

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