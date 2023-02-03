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河南推動高中畢業生免費赴俄留學 有人肯定、有人說慎重

中國新聞組／北京3日電
河南啟動優秀高中畢業生赴俄羅斯留學計畫，圖為在俄羅斯出遊的中國人，示意圖。 （取材自知乎/如子留學）
河南啟動優秀高中畢業生赴俄羅斯留學計畫，圖為在俄羅斯出遊的中國人，示意圖。 （取材自知乎/如子留學）

河南省教育廳日前發出通知，決定啟動2023年優秀高中畢業生赴俄羅斯留學支持計畫。留學人員享受俄方提供的政府獎學金（俄方免學費），中國國家留學基金委則為留學人員提供互換獎學金出國留學人員補貼及一次往返國際旅費。訊息一出引發話題，有網友提醒慎重，「俄羅斯發展好早就排隊去了，還用政府忽悠」；但有人認為俄羅斯肯定有些科技是先進的，學成回來報效國家，是好事情。

河南日報客戶端報導，為促進中俄兩國人文交流，鼓勵更多中學生選學俄語，為中俄合作培養各類專業人才，中國國家留學基金委2023年擬從河南省開設俄語的普通高級中學選拔優秀應屆高中畢業生，通過俄羅斯政府獎學金渠道派往俄羅斯留學。

在推薦名額方面，原項目學校商丘市第四高級中學3人、周口市鄲城縣第三高級中學4人、鹿邑縣第三高級中學校4人；外語類高中可推薦2人；其他開設俄語的高中可推薦1人。被推薦人須參加高考，原則上高考成績需達到河南省本科第一批次錄取分數線；若高考成績未達到一本分數線，但俄語成績達到120分或以上（總分為150分），亦可視為合格。

在選派類別及留學期限方面，選派類別為本科生，留學期限60－72個月（含預科），具體以俄方錄取結果為準。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，中國國家留學基金委組織評審後，向俄方推薦留學候選人，最終結果待俄方錄取後確定。凡未被俄方錄取或未按期派出的，不再安排派出事宜。留學候選人須在派出前參加2個月的俄語、國情等方面的培訓。未通過俄語培訓結業考試的，不予派出。

赴俄後先進行一年語言預科學習，通過考試後可進入本科階段學習；未通過的，原則上須回國，回原錄取高校就讀。本項目赴俄留學人員完成本科學業後可申請繼續在俄攻讀更高層次學位，也可選擇回國就業。

消息在網上引起討論，有很多去俄羅斯留過學的網友表示，去俄羅斯留學的話，讀理工科是個很不錯的選擇。不過，也有過留俄經驗的人表示，俄羅斯民間對於中國人來說並不算很友好。

俄羅斯 河南 高考

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