考試前一律平等 杭州擬取消外籍華人子女中考加分

杭州擬取消外籍華人子女中考加分，圖為2022年江西省初中中考，考完試的學生滿臉笑容的跑出考場。(中新社)

浙江是著名僑鄉，有200多萬華僑華人 和港澳同胞。該省長期對歸僑、華僑子女、歸僑子女回國讀書、升學給予一定加分政策。但這個政策將迎來改變，杭州市教育局 有意取消外籍華人子女的中考加分，向社會發出意見徵求。消息一出獲得大量網友肯定，並希望各地都能跟進，讓外籍華人考生在考試面前一律平等。

中新社報導，杭州2021年已按教育部要求全面取消體育、藝術、科技等所有獎勵類學生加分項目。為進一步營造更加公平的中考招生環境，保障考試招生的公平公正，教育局認為必要對現行中考加分項目作進一步的規範完善，於是發出「關於進一步規範完善杭州市區中考加分項目的通知」，向社會公開徵求意見，徵集截止至2023年2月9日。

全美中國作家聯誼會會長、紐約商務傳媒集團董事長冰淩指出，隨著中國教育水平不斷提升進步，取消對外籍華人子女中考加分也體現了一種自信開放的態度，對外籍華人的子女一視同仁，統一錄取標準。

針對此舉是否會影響外籍華人回國投資創業，冰淩認為影響很小。他認為，一方面，外籍華人如在國內發展，可在其他方面給予照顧性、優惠性政策；另一方面外籍華人的子女大多選擇就讀國際學校，因此取消加分政策對其影響不大。

義大利 中意學校校長傅文武長期從事海外華文教育，據其觀察，目前在義大利的華僑子女回國讀書的情況比較普遍，外籍華人子女一般留在國外讀書。「此次杭州仍然保留了對歸僑、華僑子女、歸僑子女的加分政策，因此取消外籍華人子女加分祗會對一小部分人有影響」。

傅文武也認為，目前中國對華人或外籍人士來華求學已有一定支持政策，如華人和外籍考生可通過申請審核制的方式入讀國內大學，錄取政策相對寬鬆。

大象新聞評論指出，外籍華人加分一度成了一些人投機取巧的手段。國內普通考生想進知名高中、知名大學非常難，有些人瞅准了外籍華人加分這一政策，給子女弄個外國國籍。實際上這些人並未在國外生活讀書，一直在中國，卻享受加分優惠，這對國內普通考生來說，是不公平的。

杭州取消外籍華人中考加分，堵上了鑽政策的漏洞。對外籍華人一視同仁，不僅體現了教育公平，還體現了國民自信。