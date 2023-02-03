醫患糾紛？ 瀋陽醫遭射釘槍貫穿眼

遼寧中醫藥大學附屬醫院一醫師出診時遭襲受傷被送ICU搶救。（取材自極目新聞）

遼寧瀋陽一醫師日前出診時遭襲，被送ICU搶救，警方已抓獲嫌疑人。

來源：YouTube

健康時報報導，遼寧中醫醫院一位醫師透露，受傷醫務人員是脾胃科副主任白某，是醫院技術非常厲害的主任。據了解，是左眼貫穿傷，搶救中有為傷者開顱止血。「犯罪嫌疑人的兒子曾是白主任的患者。」

這位醫師說，遼寧中醫藥大學附屬醫院配有安檢系統，具體嫌疑人如何把槍支帶進醫院的並不清楚。記者還多次致電遼寧中醫藥大學附屬醫院及其脾胃科，醫院電話始終未有人接聽。

新京報報導，事發時間為當日上午10時左右，正值該醫師出診時間。目前該醫師傷情嚴重，正在ICU搶救。

網傳信息顯示，疑犯供述與涉事醫師存在醫患糾紛。據網友稱，兇手用的是一把改裝的射釘槍。醫院工作人員回應對該事件不予置評。

網傳護士集體躲在廁所不敢出來，不過院方並未回應。該消息先是在當地微信 聊天群被引爆。

據了解，遇襲醫師為該院主任醫師，1999年研究生畢業後在該院工作，2003年獲全國名老中醫第三批學術繼承人，擅長中、西醫結合治療消化系統。

健康時報報導指出，遼寧省瀋陽市公安 局皇姑分局發布警情通報：2023年2月2日9時53分，瀋陽市皇姑區遼寧中醫藥大學附屬醫院內發生一起刑事案件，犯罪嫌疑人馬某某 (男，66歲)持改裝射釘槍，將醫師白某擊傷。接到報警後，公安局迅速出警，將馬某某當場抓獲，現場繳獲作案工具。受害人正在接受救治。犯罪嫌疑人馬某某已被警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。