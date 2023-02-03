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世界圍棋賽 中00後首奪冠 「山西貧家少年的一場博弈」

中國新聞組／北京3日電
丁浩拿下職業生涯首個世界冠軍。（取材自錢江晚報）
丁浩拿下職業生涯首個世界冠軍。（取材自錢江晚報）

2023年2月1日下午，第27屆LG杯世界圍棋棋王賽決賽收官，丁浩九段2：0戰勝楊鼎新九段，拿到個人第一個世界冠軍頭銜，也改寫中國圍棋的歷史，成為中國首位「00後」圍棋世界冠軍，收穫3億韓元（約合165萬人民幣，約24.46萬美元）冠軍獎金。

來源：YouTube

丁浩回顧自己進入圍棋界，猶如「一位貧家少年的『圍棋賭博』」，他期許自己再多拿幾個冠軍，成為長期活躍的頂尖棋手。

錢江晚報報導，丁浩奪冠後在微博上寫下這段話。「如果是剛定段的那段時間就能拿到世界冠軍，我肯定會非常高興，但現在我下著下著就（拿到冠軍）感覺好像挺正常的。我知道自己應該是開心的，但不知道為什麼開心不起來，就覺得很正常。甚至覺得這次LG杯的難度還沒有以往國內比賽大，這次戰勝了4個對手，我記得有一次下國內的網棋贏了10盤才拿到冠軍，感覺那個難度更大。」

因為疫情，這次的LG杯決賽是這兩年多以來第一次面對面進行的世界大賽冠軍對決。丁浩說，他非常喜歡「面棋」的儀式感，「面對面下棋才像是生活的一部分」。奪冠後，丁浩最先想到的是自己的的父母，「這個冠軍也是送給我們一家多年付出的回報吧」。

丁浩2000年出生於山西大同，在父親影響下開始學棋，7歲時報了培訓班。後來他到北京在葛玉宏圍棋道場成了一名「衝段少年」。走上職業圍棋，對於丁浩一家來說算是一次賭博。「我們家其實條件並不太好，當初去北京的道場學棋的學費對於我們來說算挺高的。」「2013年對我來說其實是最後一次定段賽，有不少失誤，但拚到最後我贏了，現在想來自己算是運氣好吧，走這條路可能是天意。」

對丁浩來說，最難的其實就是定段之前的日子，當了職業棋手之後一切都好了起來。從2013年定段到2018年期間，丁浩簽約到杭州隊走入甲級職業聯賽的賽場，慢慢成為龍元明城杭州隊的絕對主力，兩次帶領隊伍獲得圍甲亞軍。

2019年，丁浩在2019全國電視圍棋快棋賽中奪冠，收穫當年圍甲的MVP；2021年，丁浩再勇奪倡棋杯、國手賽、大棋士賽等多個國內圍棋賽的冠軍。如今，這名00後棋手終於站到一流棋手的前列，截至2022年12月，丁浩在中國圍棋協會公布的職業棋手等級分中排名第五，是00後中的第一人。

中國首個00後圍棋世界冠軍丁浩。（取材自錢江晚報）
中國首個00後圍棋世界冠軍丁浩。（取材自錢江晚報）

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