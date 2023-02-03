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遭中國網民圍攻 德駐華使館回嗆：敢評論北京政府？

中國新聞組／北京3日電
德國駐華大使館官方微博帳號昨日（1月31日）發文回應，稱德國有言論自由，沒有審查制度。(微博截圖)
德國駐華大使館官方微博帳號昨日（1月31日）發文回應，稱德國有言論自由，沒有審查制度。(微博截圖)

近日，中國有不少網友在德國駐華大使館官方微博下方留言，批評德國提供烏克蘭14部德製豹2坦克（Leopard 2）。對此德國駐華使館發文回應，稱德國有言論自由，更提到「您是否也可以用來評論中國和中國政府？」再度引發輿論熱議，目前已有近10萬人點讚。

香港01報導，對於大批中國網友湧入留言批評，德國駐華大使館官方微博帳號發文回應，「親愛的粉絲，我們在此稍作提示，我們信仰言論自由。在德國，每個人都可以自由地表達、寫作或發表自己的見解，沒有審查制度。微博下的評論通常會保留——即使是不那麼友好的評論」。

文中更反問中國網友，「每個人都可以思考一下，這些關於德國的不友好的評論，您是否也可以用來評論中國和中國政府？即使是在德國，言論自由也是有邊界的。因種族、膚色或性取向而貶低他人，煽動仇恨和暴力，以及否認、淡化甚至為大屠殺辯護的言論我們都會予以刪除」。

該篇貼文立刻引發話題，截至2月1日晚間6時，評論已達8000則，9萬8000多人點讚，少數網友表態支持，「好羨慕德國。在中國的媒體上，天天有人煽動仇恨，否認南京大屠殺，攻擊自己國家，但是不會有任何處罰」，「說得挺好的」。

但多數則反對並留言批評，「對你們不友好的評論，是因為你們先對中國不友好，別偷換概念」；更有人諷刺，「怎麼了，你們受不了言論自由了嗎？我感覺挺自由的」、「哈哈哈哈，不如在德國政府裡公開支援中國試試？讓我們看看言論是否自由」。

據報導，德國駐華使館官博1月30日發文檢討納粹90年前在德國掌權，對猶太人、德國以及世界犯下的可怕後果，貼文下有不少中國網友留言嘲諷，「現在德國又支持美國納粹」、「希特勒是民選的」，許多人更在多篇貼文中留言，表達對德國提供烏克蘭德製豹2坦克（Leopard 2）的不滿。

德國駐華大使館強調，即使是批評性的言論通常會予以保留，「 但即使在德國言論自由也有邊界，尤其是那些否認、淡化甚至鼓吹大屠殺的言論——納粹德國對數百萬猶太人的系統性屠殺。 這樣的評論我們不能保留」。

德國 納粹 大使館

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