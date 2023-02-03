雲南廳官自稱「活佛」 騙566萬扶貧資金建塔修廟
雲南省廳一名官員羅廷才自稱「活佛」，以在家鄉建塔修廟為由騙取逾566萬（人民幣，下同）扶貧資金，更違法取得農村宅基地使用權興建私人住宅；直到他退休五年後，去年2月被查，近日他的犯罪過程被拍成電視專題，事情才曝了光。
來源：YouTube
香港01報導，羅廷才曾任雲南省紀委派駐省審計廳紀檢組組長、雲南省紀委派駐省人大機關紀檢組組長、雲南省人大常委會辦公廳巡視員等職，2017年1月退休，2022年2月被查到利用職務之便四處活動，以「扶貧助農專項資金」之名騙取逾566萬元，並全部用於違規建廟建塔。
日前，雲南省紀委監委宣傳部與雲南廣播電視台聯合攝製的電視專題片「信仰迷途——羅廷才嚴重違紀違法案警示錄」，披露了羅廷才的犯罪過程。
據報導，2012年底，羅廷才自稱在馬關縣瓢廠村民小組的房屋後面三次看到「佛光」出現，並拍攝影片。他大肆向村民宣揚，把「佛光」等同於福氣，鼓動村民支持建塔，最終設計了一座九層佛塔，寓意「九五至尊」。
2013年4月20日，在沒有任何立項審批手續的情況下，羅廷才私自指使村民挖山破土，舉行建蓋佛塔的奠基儀式，並取名為「雲海塔」，2015年底完工。
2016年起，羅廷才借外出考察學習之機，訂購玉雕佛像，選定13座漢白玉佛像，安放在佛塔及廟房內，更放了功德箱、功德簿、香爐、案台，將雲海塔及附屬工程取名為雲海寺。
羅廷才利用職務之便騙取逾566萬元，為了掩蓋盜用專項資金，他幾次給當地有關部門「打招呼」，還以購買佛像為由廣發「謁拜柬」，直接向民營企業主和個人索要錢財，共計33萬元。除此之外，羅廷才又自封是雲海寺13尊佛之外的第14尊「活佛」，要求村民對他言聽計從。為加快寺廟建設，羅廷才插手基層政府行使職權，不惜干擾村民選舉、培植親信。
報導指出，2019年6月，馬關縣政府將雲海寺關閉清理，羅廷才在退休五年後才被舉報，2022年2月被雲南省紀委監委立案審查調查並採取留置措施。同年9月，他被開除黨籍、移送司法。今年1月29日，雲南省玉溪市中級人民法院一審開庭審理羅廷才案，擇期宣判。
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