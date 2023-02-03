辭去公職10年 河南周口「平墳市長」岳文海涉案被查

河南周口原市長岳文海被查，他已辭去公職10年。(取材自界面新聞)

河南 省紀委監委網站近日發布消息稱，被稱為「平墳市長」的周口市原市長岳文海涉嫌嚴重違法，目前正接受河南省監察委員會監察調查，他已離開官場近十年，；值得關注的是，岳文海在周口平墳期間的搭檔、周口市委原書記徐光已於2019年8月在河南省副省長任上被查，次年2月被「雙開」。

界面新聞報導，岳文海早年在鄭州 市委辦擔任秘書，併升至市委副秘書長，擔任新鄭市委書記、新鄉市副市長、河南省人大常委會機關黨組成員、河南省政府發展研究中心（省農村發展研究中心）主任等職務，並於2006年開始主政鄭州新鄭國際機場管理，任黨委書記、總經理。

2011年12月，岳文海被任命為周口市委副書記、代市長，次年5月轉正。岳文海在周口任職期間，因強推「平墳復耕運動」受到廣泛關注，當年他在周口曾參與半年內平墳350多萬座。

平墳事件在全國引起了廣泛爭議。2012年11月16日，國務院 頒布第628號令，刪除了《殯葬管理條例》中民政部門有權對拒不改正違法土葬、建造墳墓行為強制執行的條款。此後，周口平墳運動才逐漸陷入沉寂。

轉年過後，2013年4月岳文海辭去公職，後期擔任中國民族證券有限責任公司黨委書記職務。

據報導，值得關注的是，岳文海在周口平墳期間的搭檔、周口市委原書記徐光已於2019年8月在河南省副省長任上被查，次年2月被「雙開」。徐光曾被指存在同不法企業主大搞權錢交易，將公權力作為謀取私利的工具，在職務調整晉升、企業經營、案件處理等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物等問題。2021年，徐光因受賄罪被判有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元。

在徐光落馬前，已有多名在周口任職的官員被查，他們都與徐光有過長期共事經歷。2019年6月，商水縣委書記馬衛東被查；2019年7月，周口市委常委、宣傳部長王田業被查；2019年8月，扶溝縣委書記盧偉主動投案。

值得一說的是，2015年3月，王田業任周口副市長，2017年5月，任周口市委常委、宣傳部部長。他與徐光工作交集頗多，兩人被查，相隔僅一個月。