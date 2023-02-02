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不准還錢？杭州民眾想提前還貸 要等3個月

中國新聞組／北京2日電
中國貸款市場報價利率偏低，貸到高利率的購房人覺得提前還貸可以省下利息。（中新社）
中國貸款市場報價利率偏低，貸到高利率的購房人覺得提前還貸可以省下利息。（中新社）

受經濟及疫情影響，部分民眾收入不穩定性增加，對未來預期不明朗，於是試圖透過全部或部分提前還款減輕還貸壓力，降低住房消費負擔，但提前還貸的民眾多，部分銀行因而加設門檻，現在想還錢得排隊等3個月。

據中華網報導，杭州的李女士拿到年終獎金想提早還清房貸，但錢準備好了，打了十幾個電話、特地跑了銀行網點、折騰了一個多月之後，還是沒法順利還貸。

90後小陳表示，自己的房貸之前利率高達6.2%，朋友們說，給利率站崗完全沒有必要，這錢可以省下來。於是把理財的10萬元，加上年終獎金及積蓄，想提前還貸20萬元。她聯繫銀行信貸員，信貸員表示目前直接要還上是不可能的，可以先線上申請還貸，估計要等一個月。

報導指出，提前還貸在2022年就風行起來。某國有銀行一支行客戶經理說，提前還貸的客戶的確比往年多了很多，最近排上隊的客戶中很大一部分是去年底就預約的。杭州一國有銀行支行負責人表示，現在民眾算得很精，一旦覺得房產升值的收益可能跑不贏借貸利率，馬上覺得不划算，加上現在貸款市場報價利率(LPR)低了，購房人覺得提前還貸可以省下利息。

報導指出，因應提前還貸問題，多家銀行提前還房貸的門檻就提高，有的銀行將線上還款規則改為一年只能還4次，且預約間隔不少於60天；有的銀行以業務系統升級為由，階段性地暫停了線上還款。

另據官媒經濟日報評論指出，2022年以來中國金融市場波動加劇，股票、基金價格大幅下滑，一貫穩健的銀行理財產品紛紛跌破淨值。在這種情況下，一般民眾投資收益下降明顯，投資偏好趨於保守，將原本用來投資的部分資金用來提前還款，也是這波提前還款潮的主因之一。

評論最後強調，今年隨著中國宏觀經濟回暖，資本市場上升概率較大，而貸款利率還有調降可能，競相提前還貸並不可取。

利率 投資 貸款

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