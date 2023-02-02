又一個鶴崗？山東乳山海景房一平米跌破千元

乳山銀灘附近破敗的海景別墅。(取材自中華網)

長達21.7公里的沙灘，陽光、海風徐徐吹來…憑藉優美的海景和大力宣傳，山東省威海市乳山銀灘海景房過去十多年吸引了大批購房者，但乳山也因為超低房價 被稱為「海邊鶴崗」。據悉，乳山有小區200個，房子10萬套，目前，有的公寓一平米只有幾百元，買房者幾乎都是外地人。

大慶路上密集的房產中介門頭。(取材自中華網)

乳山是山東威海下轄的一個縣級市，位於山東半島東南部，海景房所在地銀灘距離乳山市區有20多公里，因其優美的海岸線被譽為「天下第一灘」、「中國最美海岸線」。

財聯社報導，在房產信息平台上發現，去年11月11日-17日，乳山銀灘二手房成交均價為2722元/平方米，周度環比下跌14.1%。具體到微觀房源，有不少臨近海邊的海景房總價僅5萬左右，還有房源面積92平方米總價僅6.8萬元，均價740元/平方米。

在銀灘做海景房中介已經有13年時間的王東北告訴第一財經，今年以來房價明顯下跌，生意很不好做。賣房的房主不少，疫情 影響不知道啥時候過去，有些歲數大的人也不願意來了，有些人生意不景氣，急著用錢想把房子賣了套現，但是來打聽想買房的人比往年少多了。

乳山中介掛出來的二手海景房信息。(取材自中華網)

對於網傳的10萬元不到買到一套海景房的情況，王東北認為這並不具有參考價值。「房子價格確實在下跌，但市場平均價大約在3000元/平方米左右，那些標著1000元/平方米的房子，要不就是閣樓，要不就是車庫改的。」

王東北指出，目前在銀灘周圍活躍著1000多家中介，大家常常互通有無，遇到房主低價著急賣房子的情況，會自己先以低於市場價收掉，待高價的時候再賣。

「我去年以33萬的價錢收了一套6樓的電梯房，房齡10年，88平方米精裝修，當時市場價是36萬。原房主來自江蘇，買來投資 的，一次沒住過，因為原房主急著用錢，我低價收了，沒想到今年即使降價到30萬房子也很難賣。」王東北說。

海景房內景。(取材自中華網)

報導指出，已經退休的周廣平在十一期間，帶著老伴來到銀灘，他想為自己和老伴張羅一套海景房來養老。

「我認為乳山的房子不具有投資價值」，周廣平以他多年看房買房的經驗總結了三點：一看經濟；二看人口流動；三看地理位置。周廣平認為，威海地理位置和環境不錯，但經濟發展和人口流動都不行。「只有一條腿立不起來。威海適合我們養老，不適合投資。我們養老只需要生活成本低、環境好」。

外地人買海景房的目的一是為了投資，二是為了養老。有中介指出，整片海景房夏天入住率大約50%，冬天的入住率大概只有10%。老年人每年像候鳥一樣遷徙，通常是五一前後來到海景房，十一之後離開，加之大量的投資性購買海景房，最終導致海景房一到冬季就變成空城。