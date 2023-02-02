我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

江西搶工打溫情牌 要留守兒喊父母「回家」上班

中國新聞組／北京2日電
贛州多地繼續推進孩子喊父母回家上班行動。(取材自微博)
贛州多地繼續推進孩子喊父母回家上班行動。(取材自微博)

中國迎來新冠疫情緩和之後的春節開工潮，多個城市除舉辦各式招聘大會等就業活動「搶人」，例如浙江寧波還組隊赴中西部11省招工引才；不甘人力外流的省市也祭出「留人」戰，江西贛州就向務工人員溫情喊話「孩子喊父母回家上班」，以親情保住勞動力。官媒新華社稱，「用工旺」顯示勞動力市場加速回暖，預計企業用工和勞動者求職在元宵節後迎來高潮。

節後開工忙，寧夏、山東、江蘇等多地的各類招聘活動火熱啟動。央視新聞報導，寧夏銀川1月31日啟動「2023春風行動·就業援助月」專項服務活動，286家企業提供近2萬個就業崗位。寧夏各地已舉辦線上線下招聘會93場，本次活動還將陸續組織300餘場招聘會。

山東濟南、青島、淄博等地招聘大會近日也陸續啟動。通過多種形式提供服務平台，對接廣大企業用工需求和各類群體就業需求。山東省並不間斷舉辦網絡招聘等活動，持續「送技能，送培訓」，保障企業用工需求和各群體就業需求。

依托當地夜市的人流量，江蘇連雲港近日則把招聘會搬進了夜市，42家企業提供了5000多個崗位。浙江寧波更組織43支小分隊，分期分批前往中西部10個省份的100個城市招工引才。首批近200家寧波企業提供各類崗位3萬多個。四川省南充招聘活動同步開設網絡直播平台；雲南省迄今已組織各類招聘會上百場。

有城市搶人，當然也有地方留人。海南省1月31日舉辦「回歸家鄉·投身自貿港」春節返鄉人才對接會，200多家企業提供5800多個職缺，其中不乏年薪百萬高薪職位。海南就業局人員說，對接會反映出海南真心誠意「引鳳歸巢」，誠摯歡迎青年朋友歸來，加盟自貿港建設。

另江西贛州市外出人口較多，該市去年曾推出「孩子喊父母回家上班」行動，藉留守兒童以親情喊話父母返鄉就業，今年持續以此方式希望留住勞動力。據報導已有不少外流人口因此回流到家鄉務工。

官媒新華社解讀指出，一邊是企業加速復工滿產、用工需求漲，一邊是勞動者外出返崗早、求職應聘忙，這顯示兔年春節剛過，勞動力市場就呈現加速回暖「兩頭旺」。節後多地緊鑼密鼓召開「新春第一會」、安排工作任務，拚經濟的力度正不斷提高勞務市場的熱度。隨著新一批重大項目開工落地，用工需求還將繼續拉升。

國家統計局發布的最新調查顯示，1月份大、中、小型企業中反映勞動力供應不足的比重均低於11%，較上月明顯下降，員工短缺制約生產的情況有所緩解。人社部數據顯示，截至1月31日，各地已累計舉辦各類招聘活動約16000場，發布崗位近1000萬個。

中國迎來新冠疫情緩和之後的春節開工潮，多個城市除舉辦各式招聘大會等就業活動「搶人...
中國迎來新冠疫情緩和之後的春節開工潮，多個城市除舉辦各式招聘大會等就業活動「搶人」，圖為一間建築企業的輕鋼廠區，作業員在進行焊接。（新華社）

就業 疫情 復工

上一則

美日荷實施新禁令 習促加快科技自立 解決「卡脖子」

下一則

胡鑫宇性格內向 曾在課本寫：如果我不活了…

延伸閱讀

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信
科技業裁員 學者：不代表衰退

科技業裁員 學者：不代表衰退
江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲

江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%