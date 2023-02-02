江西搶工打溫情牌 要留守兒喊父母「回家」上班

贛州多地繼續推進孩子喊父母回家上班行動。(取材自微博)

中國迎來新冠疫情 緩和之後的春節開工潮，多個城市除舉辦各式招聘大會等就業 活動「搶人」，例如浙江寧波還組隊赴中西部11省招工引才；不甘人力外流的省市也祭出「留人」戰，江西贛州就向務工人員溫情喊話「孩子喊父母回家上班」，以親情保住勞動力。官媒新華社稱，「用工旺」顯示勞動力市場加速回暖，預計企業用工和勞動者求職在元宵節後迎來高潮。

節後開工忙，寧夏、山東、江蘇等多地的各類招聘活動火熱啟動。央視新聞報導，寧夏銀川1月31日啟動「2023春風行動·就業援助月」專項服務活動，286家企業提供近2萬個就業崗位。寧夏各地已舉辦線上線下招聘會93場，本次活動還將陸續組織300餘場招聘會。

山東濟南、青島、淄博等地招聘大會近日也陸續啟動。通過多種形式提供服務平台，對接廣大企業用工需求和各類群體就業需求。山東省並不間斷舉辦網絡招聘等活動，持續「送技能，送培訓」，保障企業用工需求和各群體就業需求。

依托當地夜市的人流量，江蘇連雲港近日則把招聘會搬進了夜市，42家企業提供了5000多個崗位。浙江寧波更組織43支小分隊，分期分批前往中西部10個省份的100個城市招工引才。首批近200家寧波企業提供各類崗位3萬多個。四川省南充招聘活動同步開設網絡直播平台；雲南省迄今已組織各類招聘會上百場。

有城市搶人，當然也有地方留人。海南省1月31日舉辦「回歸家鄉·投身自貿港」春節返鄉人才對接會，200多家企業提供5800多個職缺，其中不乏年薪百萬高薪職位。海南就業局人員說，對接會反映出海南真心誠意「引鳳歸巢」，誠摯歡迎青年朋友歸來，加盟自貿港建設。

另江西贛州市外出人口較多，該市去年曾推出「孩子喊父母回家上班」行動，藉留守兒童以親情喊話父母返鄉就業，今年持續以此方式希望留住勞動力。據報導已有不少外流人口因此回流到家鄉務工。

官媒新華社解讀指出，一邊是企業加速復工 滿產、用工需求漲，一邊是勞動者外出返崗早、求職應聘忙，這顯示兔年春節剛過，勞動力市場就呈現加速回暖「兩頭旺」。節後多地緊鑼密鼓召開「新春第一會」、安排工作任務，拚經濟的力度正不斷提高勞務市場的熱度。隨著新一批重大項目開工落地，用工需求還將繼續拉升。