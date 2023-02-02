趁疫哄抬血氧儀價格 魚躍被罰270萬

魚躍醫療血氧儀價格問題屢被提及。（取材自中新經緯）

農曆春節前的一段時間，各地新冠感染人數激增，血氧儀「一機難求」，價格也暴漲1.3倍，江蘇省鎮江市市場監管局近日對江蘇魚躍醫療設備公司開具行政處罰決定書，責令其改正價格違法行為，併罰款270萬元。

澎湃新聞報導，據悉，從2022年12月中旬開始，不斷有網友在社交平台爆料魚躍血氧儀漲價。有網友曬出2021年5月購買同款魚躍血氧儀的訂單顯示，當時成交價129元的血氧儀漲至359元，且需預約沒有現貨。

魚躍醫療的漲價行為引起股民的不滿，有投資 者指出，魚躍醫療自12月初疫情 放開後，電商平台的血氧儀售價「火箭般上升，從最初的幾十元漲到今天的399元、券後299元。」更有投資者質疑，魚躍醫療「血氧儀漲價幾倍發國難財，能給上市公司帶來多少新增利潤 ？」

對此，魚躍醫療曾在1月初回應稱，公司生產經營合法合規，目前血氧儀沒有漲價，因成本上漲，公司取消了折扣和優惠。

鎮江市市場監管局認為，自2022年12月開始，魚躍醫療利用市場供需緊張狀況，在血氧儀生產入庫平均成本環比上漲47%的情況下，大幅度提高該產品銷售價格，平均銷售價格環比上漲了131.78%，銷售價格上漲幅度明顯高於成本增長幅度，推動了血氧儀市場價格過快、過高上漲，擾亂市場價格秩序。