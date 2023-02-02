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馬雲又有新投資？ 1個月見2次泰國首富

中國新聞組／北京2日電
網傳馬雲1月初在泰國與正大集團第三代掌門人為謝吉人（右）及妻子（左）用餐。（視頻截圖）
網傳馬雲1月初在泰國與正大集團第三代掌門人為謝吉人（右）及妻子（左）用餐。（視頻截圖）

沉寂一段時間的阿里巴巴創始人馬雲似乎又有新動作，外傳他在香港與泰國首富、正大集團資深董事長謝國民，及謝國民的兒子、正大行政總裁謝鎔仁會面。這也是過去一個月內，雙方的二度會面，各方都在猜測馬雲或將與正大集團展開新的投資合作。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，正大集團成立於1921年，是泰籍華人謝易初創辦的知名跨國企業，在泰國亦稱卜蜂集團，英文簡稱為GP Group。謝國民是第二代掌門人，業務遍及全球100多個國家和地區，員工約45萬人，2021年全球銷售額約840億美元，集團核心業務橫跨農牧食品、批發零售、電信電視等10多個行業。在中國為人所知的卜蜂蓮花商超、正大廣場、「大陽」摩托車、正信銀行等，都是正大集團旗下業務及資產。

事實上，謝國民及正大集團與馬雲在很多年前就已有不少交集。

正大集團與阿里巴巴的大規模合作始於2016年，螞蟻金服與正大集團旗下支付企業Ascend Money簽訂戰略合作協議，謝國民與馬雲均出席了簽約儀式。謝國民2016年還曾在「日本經濟新聞」招牌欄目「我的履曆書」中提到，將馬雲「視為自己的老師」。

謝國民為正大集團的第二代掌門人，現年84歲。據2022福布斯全球億萬富豪榜，謝國民財富值135億美元，排名全球第137名。正大集團現任第三代掌門人為謝吉人正大集團董事長）、謝鎔仁（正大集團CEO）。2021年正大集團全球銷售額達840億美元。

馬雲 泰國 投資

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