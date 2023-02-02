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「狂飆」宣傳正義 網：反派才是現實…獲數千讚被刪文

中國新聞組／北京2日電
「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）
「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）

中央政法委指導拍攝的掃黑大劇「狂飆」1日播出大結局，劇中所有反派都受到法律制裁。中央政法委旗下「中國長安網」1日晚「趁熱」發文稱，像劇中警察安欣一樣「百折不撓的堅韌身影，在政法戰線上比比皆是」；不過文章下方出現「趙立冬（保護傘角色）這樣的同志才是比比皆是」的留言反而獲眾網民點讚。目前該相關留言在微博已搜尋不到。

綜合媒體報導，新浪微博熱搜榜1日晚上長時間逾半是「狂飆」話題。「中國長安網」指出，「有人說，現實中不可能有安欣這樣的警察，但其實安欣不是虛構的。這支隊伍的每個人，都會在關鍵時刻站出來，在危難關頭豁出去，安欣不過是他們中的一員。守護百姓，維護正義，安欣之所以叫安欣，因為他背後千千萬萬的人，讓你我安心，讓時代安心」。

不過，有網友留言回應，「趙立冬這樣的同志才是比比皆是」，得到數千個讚後，該留言即被刪除，有人稱該網友「不要命啦」。獲讚較多的留言還有「趙立冬一定比安欣多哈」、「安欣能活那麼久也就電視劇裏吧」、「只能說安欣是夢想，而其他反派才是現實」。

「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）
「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）

據了解，「狂飆」劇中，張譯飾演的安欣是理想主義者，21年來堅持掃黑除惡，卻屢遭保護傘貪官趙立冬等阻撓打壓貶職，幾乎喪志。而高啟強從一個受人欺負的魚販，一步步成為黑幫大佬，張頌文出色演繹了其複雜的人生軌迹，讓「高啟強」備受網友追捧，一度產生「美化黑社會」爭議。

日前，「狂飆」劇中的反派角色，包括刑警曹闖、刑警李響、高啟強弟弟高啟盛、黑幫幹將唐小龍唐小虎兄弟、殺手老默等的扮演者舉行「道歉」直播，稱「我們代表我們自己的角色，向觀眾朋友們道一聲對不起」。

「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）
「狂飆」日前大結局，在網上引起熱議。（取材自微博）
隨著掃黑除惡題材電視劇「狂飆」一路火出圈，戲裡一個個有血有肉的角色也迅速成為網友...
隨著掃黑除惡題材電視劇「狂飆」一路火出圈，戲裡一個個有血有肉的角色也迅速成為網友熱議的話題。（視頻截圖）

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