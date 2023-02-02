飼料用的米糠上餐桌？ 專家：健康飲食但不能當飯吃
春節假期剛過，不少人還沉浸在大魚大肉的氛圍中，一則「衛健委傳來好消息，米糠、麥麩有望重回百姓餐桌」的文章引起網民議論，該文稱，米糠中有大量的膳食纖維和營養物質，比精米、白面營養更豐富。對此，專家表示，米糠不失為飲食健康的一種選擇，但不能當飯吃。
米糠就是稻子或穀子上脫下來的皮，曾是不少老一輩關於糧食短缺的記憶。如今生活水平越來越高，那個年代也一去不復返。當聽說米糠有可能重回餐桌，70多歲的嚴大爺不理解：「如果只是讓現在的年輕人體驗一下倒是挺好的，但如果把糠當飯吃就有點讓人無法接受了。」
紅星新聞報導，此事起源於1月19日國家衛健委對於人大代表提出的「關於促進米糠回歸人類食用提升國民營養的建議」的一則答覆，該答覆表示：「目前，米糠主要用於生產飼料，作為糧食原料主要用於生產米糠油。近年來，國家衛健委積極推動食物營養健康產業發展。發展米糠產業，挖掘米糠營養價值，有利於促進糧食減損增效和國民營養健康。」
針對「支持米糠安全食用產業發展」等建議，國家衛健委在答覆中回應：「支持米糠安全食用產業發展，引導相關企業綜合利用碎米、米糠、稻殼、麥麩等副產物，開發米粉、米線、米糠油等食品或食品配料；建立米糠無害化評價體系，完善相關食用安全標準；將無害化米糠（即食米糠或食用米糠）列入「食藥兩用名單」和「藥典」。」
然而相關報導卻引起民間不少反彈聲浪，民眾認為米糠本來就是餵豬、餵雞的飼料，「這是要和豬搶食物吃嗎？」
據報導，成都市第七人民醫院營養科主治醫師梁清月表示，米糠富含粗蛋白質、粗脂肪、維生素E等營養物質，但按照當前的食品安全法規，米糠不屬於普通食品原料，是不可以添加到食品中給人吃的。
不僅如此，米糠也不可能單獨作為主食供人食用，因為它難以下咽、難以消化。「米糠要成為食品原料，只能走深加工和少量添加的路線，在一定程度上補充當代人因為吃大量精米白面而缺失的營養。」
梁清月表示，國內外的研究結果和資料表明，米糠中富含各種營養素和生理活性物質，如蛋白質、脂肪酸、維生素、膳食纖維等，這些營養成分恰恰是人體所必需的，正是當代人飲食結構中相對缺乏的，這就是吃粗糧的意義所在。
而針對部分網友對米糠上桌持懷疑態度，梁清月認為，隨著人們生活水平不斷提高，「吃糠咽菜」再也不是生活所迫，而是飲食健康的一種選擇。很多人印象中，米糠就是用來餵牲畜的飼料，而用現代碾製技術生產出來的食用級米糠，富含各種營養素和生理活性物質，約占米糠總重量的80%、營養的90%以上，具有促進血液循環、預防心血管疾病、幫助降低血脂等功效。
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