飼料用的米糠上餐桌？ 專家：健康飲食但不能當飯吃

據傳國家衛健委等單位將積極支持開展米糠營養價值研究和有關標準修訂，引發網民熱議。示意圖。（取材自澎湃新聞）

春節假期剛過，不少人還沉浸在大魚大肉的氛圍中，一則「衛健委傳來好消息，米糠、麥麩有望重回百姓餐桌」的文章引起網民議論，該文稱，米糠中有大量的膳食纖維和營養物質，比精米、白面營養更豐富。對此，專家表示，米糠不失為飲食健康的一種選擇，但不能當飯吃。

米糠就是稻子或穀子上脫下來的皮，曾是不少老一輩關於糧食短缺的記憶。如今生活水平越來越高，那個年代也一去不復返。當聽說米糠有可能重回餐桌，70多歲的嚴大爺不理解：「如果只是讓現在的年輕人體驗一下倒是挺好的，但如果把糠當飯吃就有點讓人無法接受了。」

紅星新聞報導，此事起源於1月19日國家衛健委對於人大代表提出的「關於促進米糠回歸人類食用提升國民營養的建議」的一則答覆，該答覆表示：「目前，米糠主要用於生產飼料，作為糧食原料主要用於生產米糠油。近年來，國家衛健委積極推動食物營養健康產業發展。發展米糠產業，挖掘米糠營養價值，有利於促進糧食減損增效和國民營養健康。」

針對「支持米糠安全食用產業發展」等建議，國家衛健委在答覆中回應：「支持米糠安全食用產業發展，引導相關企業綜合利用碎米、米糠、稻殼、麥麩等副產物，開發米粉、米線、米糠油等食品或食品配料；建立米糠無害化評價體系，完善相關食用安全標準；將無害化米糠（即食米糠或食用米糠）列入「食藥兩用名單」和「藥典」。」

然而相關報導卻引起民間不少反彈聲浪，民眾認為米糠本來就是餵豬、餵雞的飼料，「這是要和豬搶食物吃嗎？」

據報導，成都市第七人民醫院營養科主治醫師梁清月表示，米糠富含粗蛋白質 、粗脂肪、維生素E等營養物質，但按照當前的食品安全法規，米糠不屬於普通食品原料，是不可以添加到食品中給人吃的。

不僅如此，米糠也不可能單獨作為主食供人食用，因為它難以下咽、難以消化。「米糠要成為食品原料，只能走深加工和少量添加的路線，在一定程度上補充當代人因為吃大量精米白面而缺失的營養。」

梁清月表示，國內外的研究結果和資料表明，米糠中富含各種營養素和生理活性物質，如蛋白質、脂肪酸、維生素、膳食纖維等，這些營養成分恰恰是人體所必需的，正是當代人飲食結構中相對缺乏的，這就是吃粗糧的意義所在。

而針對部分網友對米糠上桌持懷疑態度，梁清月認為，隨著人們生活水平不斷提高，「吃糠咽菜」再也不是生活所迫，而是飲食健康的一種選擇。很多人印象中，米糠就是用來餵牲畜的飼料，而用現代碾製技術生產出來的食用級米糠，富含各種營養素和生理活性物質，約占米糠總重量的80%、營養的90%以上，具有促進血液循環、預防心血管疾病 、幫助降低血脂等功效。