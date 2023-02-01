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這一「支」手機架 掀起辱華風波

中國新聞組／北京1日電
設計師發表一款以「支」字為設計理念的手機支架，意外惹怒中國網友。（取材自Instagram ）
設計師發表一款以「支」字為設計理念的手機支架，意外惹怒中國網友。（取材自Instagram ）

中國網友對於「網路用詞」特別敏感，曾引發各種國際辱華爭議，日前就有網友發現一名國外設計師發表一款以「支」字發想設計的手機支架，被中國網友嘲諷「老外對漢字的理解非常膚淺」，貼文一出掀起網路熱議。

有網友日前分享網路論壇截圖，只見圖中展示國外設計師以「支」字為構想設計的手機支架，但一名中國網友表達不滿，狠酸「老外設計師對漢字的理解，就到這了」、「一款以漢字為靈感（而製作）的手機支架，這就是老外設計師對中國文字直觀而又『膚淺』的理解」。

「支那」一詞源自古代印度對中國的稱呼，卻被部分中國網友認為該詞有揶揄之意。其他人看了也無奈感嘆「我覺得挺有創意，不過有些人總是用另類的看法去看事物」、「一個『支』字也可以有聯想⋯⋯」。

也有人對於該名中國網友的反應哭笑不得，忍不住笑虧「真的好辱華」、「玻璃心發作」、「手機桌面再設定一個大大的『拿』字來拍宣傳照，一定氣瘋」、「駡完轉頭就會抄，然後淘寶有得賣」。

事實上，從截圖資訊搜尋該名立陶宛設計師Lukas Avėnas，可知他的身分為一名工業設計師，而這款「支」字手機支架是他於2019年6月發表的作品，根據Instagram發表的簡介資訊透露，這款「支」字手機支架是由他和日本平面設計師譽田 そよ子共同設計的作品，其作品理念其實並非展現對中國的揶揄之意，而是以日文「支（shi）」為發想，在日文中「支」字具有「支撐、支持」之意。

手機 立陶宛 印度

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