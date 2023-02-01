別人家的孩子…自貢11歲女寒假擺攤 半月賺上萬

自貢市11歲的小老闆，擺攤賣貨近半個月賺萬元。（取材自紅星新聞）

「這個10元，這個20元…」，四川自貢的中華彩燈大世界園外有許多小攤販售賣燈節小物，其中最引人注意的就是一位11歲的小老闆「雨點」，她在爸爸的幫忙下進貨擺攤，大方地向遊客介紹商品，不到半個月的時間，擺攤凈利潤 便超過了1萬元（人民幣，下同，約1481美元）。這個獨立又懂事的孩子，令網友大讚「真的是別人家的孩子」。

紅星新聞報導，「雨點」的爸爸李先生介紹，雨點現年11歲，就讀小學六年級。自貢正在舉辦國際恐龍 燈會，開始前一個多月，雨點向父親提出想擺攤賣貨的想法。

李正良表示，「我出本錢，負責進貨；女兒負責銷售」，雨點的攤位不大，只有兩、三平方米，售賣的主要有兔耳朵壓發條和手提小燈籠，定價在10到20元不等。

燈會1月17日開幕，雨點每天起床後，會主動看書、做作業。吃過午飯就出門擺攤，父親和哥哥會幫她把貨架、貨物搬到攤位上，幫忙擺好商品，剩下的小飾品拼裝、銷售，則由雨點獨立完成。如果想上廁所，雨點會給哥哥打電話，讓幫忙守一會攤。收攤時間通常在每晚9時到11時。

雨點擺攤以來，一直很順利。半個月已銷售小飾品1000餘件，營業額近2萬元，凈利潤有1萬元。

李正良表示，賺錢多少並不重要，重要的是女兒在擺攤賣貨過程中，提高了自身與人溝通交流的能力和應變能力，這是她成長的收獲。看著女兒向過往遊客熱情地推銷小飾品，如果換作他，都有點不好意思。

對於這位小小老闆，網友稱讚，「真的是別人家的孩子」、「乖巧懂事的孩子」，也有網友驚訝，「擺攤這麽賺錢」，還有網友擔憂，「別讓孩子感覺掙錢太容易了」。