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遊客亂仍石頭 猩猩丟水瓶反擊、砸傷女子 網挺：牠是正當防衛

中國新聞組／北京1日電
廣西南寧動物園黑猩猩丟水瓶，教訓沒品遊客，直接命中砸爆一名婦女。（取材自臉書）
廣西南寧動物園黑猩猩丟水瓶，教訓沒品遊客，直接命中砸爆一名婦女。（取材自臉書）

廣西南寧動物園一隻黑猩猩，因多次向遊客丟石頭、潑水，成為網紅「丟那猩」。但日前，「丟那猩」卻拿起瓶裝水砸向圍觀民眾，造成一名女遊客手機螢幕破裂，眉毛處流血。有網友表示，「支持猩猩對不文明遊客正當防衛」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，事件發生在1月29日，網傳視頻顯示，園裡的黑猩猩在橫向跳躍後，助跑著朝著圍觀遊客丟出裝滿水的寶特瓶。畫面中很明顯見到水瓶朝畫面迅速變大、靠近，拍攝的遊客來不及閃躲被砸中。

影片中．一名女遊客眉骨受傷流血，手機螢幕也被砸到破裂。

園方回應稱，是遊客對這隻猩猩有過激行為，猩猩才做出的正當防衛舉動，「我們正在做進一步調查」，園方正與遊客聯繫，會積極處理問題。

但究竟是什麼樣的過激行為刺激猩猩，影片中顯示先有水瓶、雜物被丟進欄內，猩猩馬上奔過去拾起。水瓶是否為女遊客所丟，園方並沒有明說。

園方動物管理科工作人員此前稱，黑猩猩領地意識強，有喜怒哀樂情緒表現。遊客在觀賞過程中起哄、逗玩對牠們來說會被視為挑釁，容易讓其憤怒。

報導指出，南寧動物園的這隻猩猩因用石頭泥巴草坪等扔向遊客、向遊客潑水，被稱為「丟那猩」。動物園曾勸告遊客，猩猩扔東西是在表達憤怒，遊客此時千萬不要挑逗牠。

雖然有遊客因為猩猩的行為受傷，但網友卻力挺「丟那猩」的防衛舉動。

有網友直接問「水瓶是哪來的」，有人回應「是文明遊客丟進去的咯」、「水瓶是猩猩刷支付寶買的」，也有網友說「「丟水瓶的該賠償所有損失」、「猩猩最善於模仿，肯定是哪個遊客先拿這個水瓶砸了牠」，對於動物反擊人類行為，網友說：「善待動物吧」。

動物園 手機 支付寶

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