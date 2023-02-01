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過年不打牌 江蘇農村連辦3年「村界盃」 球迷驅車幾百公里觀戰

中國新聞組／北京1日電
八堡村「村界杯」足球賽踢出名聲，連毗鄰的村民也來參賽及看球。（取材自足球報）
八堡村「村界杯」足球賽踢出名聲，連毗鄰的村民也來參賽及看球。（取材自足球報）

春節期間，各地舉辦各種活動歡度佳節，江蘇省沛縣八堡村卻自2021年起每年春節舉辦村際足球賽，逐漸踢出名聲，有球迷驅車幾百公里來觀賽，連毗鄰的山東省也有村民來參賽及看球，甚至捨棄過年打麻將的習慣，被網友親切地稱呼「村界盃」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，「村界盃」如今火了，讓最早組織比賽的八堡村民石明松始料未及。而在人民日報及央視推波助瀾下，今年的「村界盃」足球賽短片在新浪微博的播放次數激增到280多萬次，留言數更直逼2000次。

根據報導，江蘇徐州市沛縣鹿樓鎮八堡村的足球場，今年從農曆大年初一到初六每天下午，周邊愛踢球的村民便自發性地冒著接近攝氏零下10度的低溫舉行球賽，吸引附近不少其他村民前往觀賽，完全不受低溫影響。

從2021年春節至今連續3年，除了附近農村外，組隊參加「村界盃」的隊伍越來越多，擴展到沛縣全縣、徐州市其他縣區，甚至有山東的農村球隊參加。

根據報導，雖然「村界盃」不是正式比賽，卻受到了沛縣縣政府各級部門重視。兼任沛縣足協副秘書長的石明松說，村委會對比賽非常支持，裁判基本都是由他本人和幾名體育教師擔任，沒有酬勞，就是單純的喜歡熱愛足球。

八堡村「村界杯」足球賽踢出名聲，連毗鄰的村民也來參賽及看球。（視頻截圖）
八堡村「村界杯」足球賽踢出名聲，連毗鄰的村民也來參賽及看球。（視頻截圖）

石明松指出，隨著比賽規模越來越大，關注也越來越多。村民們對比賽十分支持與期待，除了自發前來觀賽，每場比賽結束後都會有村民詢問，下一場比賽是什麼時候？而今年春節一連踢6天比賽，不僅球員們踢得過癮，村民也大飽眼福，成為村民春節期間不可缺少的娛樂活動。

他說，由於「村界盃」爆紅，春節期間整個沛縣都有人前往觀賽，甚至有人遠從山東前往觀賽，大批車輛湧入也讓車陣堵塞長達2至3公里，老百姓「都看比賽了，也不打牌了，基本都來看球賽了」。同時，烤香腸、鐵板魷魚、烤紅薯等攤販也應運而生，供觀眾邊看球邊吃，順便帶動消費。

報導提到，不少中國民眾期待，希望基層的「村界盃」能成為孕育足球人才的平台，發現和培養更多的優秀運動員

足球 低溫 運動員

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