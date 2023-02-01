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廣西女訂婚後去男友家 收到神祕信封竟是「生男祕笈」

中國新聞組／北京1日電
廣西一名女子訂婚後，收到準公公給的一個信封，打開竟是生男祕笈，讓她相當無言。（視頻截圖）
廣西一名女子訂婚後，收到準公公給的一個信封，打開竟是生男祕笈，讓她相當無言。（視頻截圖）

中國廣西省玉林市有一名女子在日前訂婚，沒想到從準公婆手中收到一個神秘的厚信封，本以為是金錢，結果打開一看竟是「生男祕笈」，讓女子越看越無言，表示「難以理解」。

來源：YouTube

極目新聞報導，姜姓女子在網路上分享視頻，說自己前陣子和男友訂婚，28日去對方家拜訪後，兩人準備一起去深圳打工，出發前男友父親往車上扔了個「厚厚的信封」，她起初以為裡面裝錢，滿心喜悅打開，殊不知竟是「生男祕笈」。

姜女表示，她看了之後很驚訝也很無言，「祕笈」內容提到生男生女是由男性的染色體決定，但研究發現，胎兒的性別和女性也是有一定關係。她心想男友的父母可能比較重男輕女，但自己很不理解這種做法，因此看完就把信封給丟了。

影片曝光後，很多網友驚訝「現在什麼時代了，竟然還有這樣的想法？」，有人留言「這樣的家庭還是不要嫁了吧！」、「分手快樂，請你快樂！」，甚至有網友提醒，生不出兒子，肯定就沒好果子吃。

不過也有網友表示，長輩有重男輕女的思想不足為奇，但若男友沒有這樣過時的觀念，也能抵制家長不合理的意見，其實對兩人來說問題就不大。一位網友分享自身經驗，「我是獨生子，父母也幹過這事，我沒當回事。現在一女一兒。正確看待和處理就好，老人家有他們那個時代的思想局限性」。

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