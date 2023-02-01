「青春年華都在這」 顧客打卡告別三里屯酒吧街

三里屯是歷史較為悠久的酒吧。(取材自極目新聞／受訪者供圖）

北京 三里屯酒吧街與最繁華的太古里僅一街之隔，曾一度被視為中國開放的標誌之一。不少北京人都稱三里屯「酒吧一條街」是青春歲月的回憶。酒吧街關停消息倒計時後，民眾感嘆北京又少了一大特色，紛紛把握時間前往當地拍照打卡，喝上幾杯酒作為最後的回憶與憑弔。

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極目新聞報導，2022年12月25日，一則房屋告知書送到了酒吧街老闆們的手上，要求他們在2023年1月31日前清空並搬離房屋。

三里屯酒吧北街，與一街相隔的太古里不同。晚上7時30分，馬路對面人群熙熙攘攘，而這一頭，只有馮耀和他的朋友們零星數人。

35歲的馮耀(化名)在酒吧街做拉客賺提成的生意，碰見路過街口的行人，他都會上前攀談一下，「這裡馬上就要拆了，要珍惜最後的時間」。馮耀這一句話，讓兩位大學女孩決定進酒吧體驗一下。

河北人馮耀是個十年老北漂，他十分熟悉三里屯的歷史。三里屯因距老北京城內城三里地而得名。最開始都不曾有人想到，這個隨意而取的名字，有一天會代表著時尚、文化、潮流、商業。

上世紀90年代，為了發展街道經濟，三里屯南北向的主路上建起一排大開間的臨街商舖，開始特色市場的試驗。北面的三里屯路，由於外交公寓有大量外國人聚居，第一家酒吧於1995年在此開業。這裡提供洋酒與西餐，來這消費的顧客中95%是外國人。

「對他們來說，這是中國開放的標誌之一」，馮耀說，北京國安足球 俱樂部1996年將工人體育場選為球隊主場，附近的酒吧藉此成為了球迷的聚會之處。1998年的世界盃 期間，每一家酒吧都夜夜爆滿。

那時候，在夜晚的三里屯散發著年輕、鮮活、圓融的光芒，「夜經濟」在那時就已經開始發光。

酒吧老闆方倫(化名)也在朋友圈發布告別消息。在大眾點評上，有顧客得知方倫的酒吧即將關門，也前往酒吧打卡作最後的紀念。「我們的青春年華都在這裡…」顧客留言道。