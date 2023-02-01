中國出境旅遊團2.6恢復 部分首發團爆滿

中國2月6日首批開放團隊出國旅遊的國家僅20個。（央視截圖）

中國6日起試點恢復出境旅遊團，部分旅行社的首發團已人數爆滿，出境機票預訂量也現翻倍增長，泰國 、馬爾地夫等為最熱門目的地。

根據攜程網消息，由政策公布起至今，已推出700項出境團產品，覆蓋15個國家地區，當下報名的路線涉及8個國家、11個目的地城市，泰國、馬爾地夫和埃及的產品最多，主要出發地為上海、北京 及杭州。首發的是7日的「泰國曼谷+芭提雅6日5夜自助遊」，旅客將分別從南寧、惠東，及香港 搭乘飛機在曼谷集合。

飛豬平台上，33個國家地區出境遊相關商品預訂按年增長逾100%，泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量增逾10倍。該公司計畫近期舉行至少100場推廣活動。

地方旅行社也加緊籌備，在廣東廣州，廣之旅兩個6日出發、分別往阿拉伯聯合大公國、埃及的團已經滿人，到杜拜、泰國的團亦僅餘「撿漏」機會。有廣東遊客表示，之前就想去泰國，得知恢復通關後，立即找旅行社安排。浙江杭州的旅行社如中旅、中青旅等已進行排期。中青旅預計，2月上旬、中旬或會迎來一波出境團小高峰。

不過，攜程分析稱，出境團短期內大增仍有難度，杭州市旅行社行業協會會長許敏指出，航空公司仍在執行冬春季的航班計畫，預料3月底換季後才能加密班次，成為當下主要掣肘。另首批開放國家僅20個，較受歡迎的日韓也未納入名單。但具備組團出境資格的旅行社再不用「一條腿走路」，靠自由行業務苦苦支撐。