三星堆倒伏的跪坐青銅人像 繫上「安全帶」了

跪坐青銅人像繫上了「安全帶」。（取材自紅星新聞／圖三星堆博物館）

神祕的三星 堆，是春節假期中國最「熱」的博物館 之一，連續4天門票售罄，卻發生遊客爭執導致展櫃內跪坐青銅人像滑落倒伏一事，引起廣泛關注。三星堆博物館工作人員事後為跪坐青銅人像等文物繫上「安全帶」並配文：「在家裡待著也要繫好安全帶。」

紅星新聞報導，三星堆博物館相關負責人表示，事件發生後，三星堆博物館安保、文保等工作人員立即採取緊急處置措施，經全面、認真檢查，文物未受損傷，目前該件文物在正常展出中。屬地派出所也已按照相關規定對兩名當事人進行批評教育 。該事件發生後，三星堆博物館進一步加強展館內外安保力量，以確保類似情況不再發生。

據了解，春節期間，三星堆博物館連續處於客流高峰，已突破歷年同期最高觀眾人數，並立即啟動預約、限流、分流等緊急預案，加大安保和服務力量，努力保障文物安全和觀展安全。

據報導，三星堆博物館1月25日發生遊客爭執導致展櫃內跪坐青銅人像滑落倒伏，三星堆博物館工作人員1月29日用魚線為跪坐青銅人像等文物進行了固定，並配文：「在家裡待著也要繫好安全帶。」微博一出，再次引發網友關注和互動：「實在是飛來橫禍呀！」、「你當時是不是沒繫安全帶？」、「早該繫好安全帶了。」

看到文物完好無損，還繫上「安全帶」，廣大關心三星堆博物館的網友也就放心了，有網友還不忘囑託「保護好自己。」

三星堆博物館陳列保管部部長余健1月31日表示，近期，三星堆博物館對所有展櫃、文物等進行安全檢查，發現青銅館有兩件小型器物沒有綁定，其中包括跪坐青銅人像和青銅喇叭座頂尊跪坐人像。此前沒有綁定是因為兩件器物體型較小，青銅喇叭座頂尊跪坐人像是平底，跪坐青銅人像重心也在身體下方。