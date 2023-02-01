風光28年 北京三里屯酒吧街熄燈 將保留品牌並打造慢行街

三里屯酒吧街將啟動消隱工程，市民打卡留念：這裡有很多美好回憶。（視頻截圖）

曾讓許多北京 人夜晚流連忘返、譜寫夜生活的三里屯「酒吧一條街」，去年底接獲通知全面騰退進行改造，有著28年歷史的三里屯酒吧街將關燈打烊。街道辦事處指出，酒吧街將啟動建築物隱患消除工程，保留「酒吧街」品牌、進駐輕食、咖啡 業，打造為慢行友好街區。

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1990年代，三里屯是北京外交公寓的所在地，住有大量外國僑民。在改革開放帶來的經濟活絡及北京市發展「街道經濟」下，當地在1995年出現第一家酒吧，與臨街商鋪比鄰而居，顧客則以外國人為主。

1996年，隸屬中超聯盟的北京國安足球 隊，選定三里屯的工人體育場作為主場，吸引大量球迷晚間在附近聚集，使三里屯酒吧如雨後春筍般出現，成為「酒吧一條街」興起的基礎。

到了1998年世足賽期間，三里屯的酒吧更是夜夜爆滿，讓整個三里屯在夜晚散發著年輕、鮮活的氣氛，當地的「夜經濟」開始發光，連帶使得三里屯成為北京流行文化的中心，以及夜生活的核心，「酒吧一條街」正式成形，範圍也逐漸擴大。

20多年來，由於潮流及商業型態的改變，加上北京其他酒吧區的興起，三里屯「酒吧一條街」競爭漸趨激烈，一些店家進而需要靠街邊拉客招徠客人，導致風評逐漸趨於兩極。進入2010年代後半，「酒吧一條街」轉趨沒落，人潮幾乎被當地新設且明亮的大型購物中心所吸引，相對昏暗的酒吧街失去了昔日的光芒。

儘管如此，當地酒吧在2022年12月下旬紛紛接到官方送達的「限期騰退房屋告知書」。內容指，三里屯酒吧街房屋結構經鑑定為具危險性的D級，嚴重影響整體安全，已不適合經營，各承租戶須在今年1月31日前清空物品並搬離，並將啟動「建築物隱患消除工程」。

而在中國網路上，不少北京人紛紛回憶指三里屯「酒吧一條街」帶來的青春歲月回憶，但也有人直指，酒吧街店家拉客文化及宰客習慣，讓許多人擁有不佳的消費體驗，是當地近年來轉趨沒落的原因。