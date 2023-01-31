4萬中國留學生 準備返澳…兩國教育正常化

中國不再認證線上修課，上萬留學生將返澳洲，此為示意圖。（取材自pexel）

中國教育部 日前針對跨境線上課程將不獲學位認證一事，對在境外院校註冊學生提出警告。澳洲 教育部長克勒爾（Jason Clare）1月30日表示，準備迎接數以千計中國學生重返校園。

中央社引述路透報導，在新冠疫情 爆發前創造390億澳元（約276.6億美元）出口收益的澳洲教育部門與中國擁有堅實關係，在澳洲大學註冊的中國學生約有15萬人。疫情限制和外交關係緊繃導致許多中國學生回國，數以萬計學生仍未返澳。

澳洲的大學再過三周即將開學，中國教育部留學服務中心28日表示，「在2023年春季學期（南半球秋季學期）及以後仍然採用跨境在線方式學習獲頒的文憑證書，將不能獲得認證」，並敦促學生「應赴留學國別（地區）完成學習和研究」。

在超過兩年貿易制裁後，中澳雙方致力改善外交關係，中國1月恢復澳洲煤炭進口，兩國教育關係也隨之走向正常化。

克勒爾對此表示歡迎，強調他將會與內政部長共同致力協助各大學解決任何短期物流問題。

國際教育倡議團體澳洲國際教育協會總幹事洪尼伍德（Phil Honeywood）表示，目前約有4萬名中國學生仍在澳洲境外。

「我們預期，在我們講話的時候，許多中國學生正在爭先恐後地要搭飛機前往澳洲。不過，我們料想會有一些人延遲申請，有些學生就是不會及時回來。」

雪梨大學預期2月底開學時「絕大多數」學生將會回到校園，計畫遠距學習將於今年稍晚逐步取消。